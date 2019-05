Oggi debutta il ' nuovo' sito gazzettadiparma it | più moderno | più facile | più ricco

gazzettadiparma

(Di giovedì 2 maggio 2019) ... l'home page non sarà più suddivisa in colonne ma per blocchi tematici: in primo piano ci sarà sempre - e tanta - la cronaca locale, poi - in sequenza - spazio a quella nazionale, a sport e motori, a ...

infoitscienza : Oggi debutta Fade to Silence - newsintheshell : Netflix (@NetflixIT), online da oggi “Ingress The Animation” (@IngressAnime) e la seconda parte di “Baki”(… - Fantascienzacom : Ecco come sarà la nuova stagione di The 100 -