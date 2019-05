Manduria | i vicini di Antonio Stano respingono le accuse | ' Abbiamo fatto di tutto per lui'

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) La cittadina di, nel tarantino, è stata travolta da un vero tsunami, destinato a non placarsi nell'immediato. Come ben si sa, negli scorsi giorni è balzata agli onori della cronaca la notizia di un 66enne del posto,Cosimo, che sarebbe stato torturato in casa sua da una baby gang composta da 14 ragazzini. L'uomo è deceduto dopo 18 giorni in ospedale. Era stato trovato circa due settimane fa dalla polizia in casa, legato barbaramente ad una sedia. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno diffuso i video di quella violenza efferata nei confronti del pensionato, che in passato era stato operaio all'Arsenale Militare del capoluogo ionico.Calci e bastonate, così è stato seviziato, e i frame dei video girati dagli aguzzini non lasciano spazio a dubbi. In conferenza stampa il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, che sta seguendo la vicenda, ha parlato di ...

