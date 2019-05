Paura per Iker Casillas : colpito da infarto durante l'allenamento : Antonio Prisco Il portiere spagnolo in forza al Porto si sarebbe sentito male dopo l'allenamento per un problema al miocardio. Subito ricoverato in ospedale, ora è fuori pericolo Grande Paura per Iker Casillas, il portiere spagnolo del Porto, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Oporto per un problema cardiaco emerso durante un allenamento con i compagni: si sarebbe trattato di un infarto del miocardio. Ex bandiera del Real ...

Casillas colpito da infarto : è fuori pericolo. Messaggi dalla Roma e da Totti : 'Amico non mollare' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Tanta paura nel mondo del calcio per Iker Casillas . Oggi il portiere spagnolo, storica colonna del Real Madrid, è stato colpito da un infarto durante l'allenamento del Porto. Casillas è stato subito ricoverato e ...

Paura per Iker Casillas : portiere colpito da un infarto : Grande spavento per il portiere Iker Casillas. Il calciatore del Porto è stato ricoverato d’urgenza a Oporto per un problema

Calcio - Iker Casillas colpito da infarto : 17.40 Calcio,Iker Casillas colpito da infarto Ricovero d'urgenza per problemi cardiaci per Iker Casillas: il portiere spagnolo ex Real, capitano della Spagna campione del mondo nel 2010 e ora al Porto, è stato trasferito all'ospedale di Oporto, secondo quanto riportano diversi media portoghesi, ma sarebbe "fuori pericolo". Casillas, 37 anni, si è sentito male al ...

Calcio - Iker Casillas colpito da infarto : 17.40 Ricovero d'urgenza per problemi cardiaci per Iker Casillas: il portiere spagnolo ex Real, capitano della Spagna campione del mondo nel 2010 e ora al Porto, è stato trasferito all'ospedale di Oporto, secondo quanto riportano diversi media portoghesi, ma sarebbe "fuori pericolo". Casillas, 37 anni, si è sentito male al termine dell'allenamento, e avrebbe riportato, secondo 'A Bola',un'infarto al miocardio.Le cure sono state ...

Iker Casillas è stato colpito da un infarto : ore di apprensione per il portiere spagnolo : Iker Casillas colpito da un infarto, per lui stagione finita Il 37enne Iker Casillas , uno dei calciatori spagnoli che nella sua carriera può vantare di aver vinto un campionato del mondo con la ...

Shock Casillas - colpito da infarto il calciatore del Porto : trasportato d’urgenza in ospedale : Iker Casillas è stato vittima di un infarto durante un allenamento col suo Porto, tutti i dettagli su quanto accaduto Iker Casillas è stato colpito da un infarto durante il pomeriggio, mentre era in campo per un allenamento. Il portiere del Porto, ex Real Madrid, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo fonti spagnole, il calciatore che ha fatto la storia della Nazionale Roja, non sarebbe in pericolo di vita. Sembrerebbe ...