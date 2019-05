Assistenza domiciliare Asl Bari | esposto in Procura | per partecipare devi avere i

Tumori - Pasqua di solidarietà : una raccolta fondi per progetti di prevenzione oncologica e Assistenza domiciliare : Sarà una Pasqua di solidarietà per i dipendenti di Istituto Gentili, azienda del Gruppo Mediolanum Farmaceutici che oggi ospita presso la propria sede di Milano i banchetti della Fondazione ANT a sostegno della campagna “Uova di Pasqua ”, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di progetti di prevenzione oncologica e assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di cancro in tutta Italia. Nel nostro Paese ogni giorno circa ...

Tumori : in Italia sono guarite oltre un milione di persone - ma l’Assistenza domiciliare non fa progressi : Un milione di Italiani sono guariti dal cancro, e la loro aspettativa di vita oggi è pari a quella di chi non ha mai avuto un tumore, mentre hanno toccato quota 3,4 milioni le persone che vivono dopo la diagnosi di cancro, con un incremento del 3% ogni 12 mesi. La Ricerca, dunque, sta facendo grandi passi avanti con la messa a punto di terapie sempre più innovative. E proprio per discutere di questo gli oncologi si sono riuniti a Roma per un ...