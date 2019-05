optimaitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Quali, a partire da adesso, riceverannodi sicurezzae quali invece solo? Appare alquanto evidente come i device più recenti e anche più costosi godranno per molto tempo di un supporto software costante mentre i dispositivi più datati e pure meno blasonati dovranno inesorabilmente passare in secondo pianto. Proprio in merito alla questione, oggi 1, abbiamo a disposizione un prezioso contributo riportato dal sitoCentral che delinea le linee guida di massima dei prossimi update per il produttore cinese con due liste specifiche per ognuna delle condizioni su proposte. Naturalmente gli elenchi non hanno natura definitiva e potrebbero subire delle variazioni ma sono, in ogni caso, decisamente interessanti da consultare.Partiamo dai più fortunati: chi, tra gli, potrà godere di ...

wordweb81 : Attuale lista smartphone #Huawei e #Honor con aggiornamenti mensili o trimestrali (maggio 2019): i più supportati - OptiMagazine : Attuale lista smartphone #Huawei e #Honor con aggiornamenti mensili o trimestrali (maggio 2019): i più aggiornati… - danieleperello : L'attuale e quasi ex Sindaco Cozzolino prende la palla al balzo per raccontare questa storia giustamente vera . M… -