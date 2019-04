Uno speciale sul Grande Torino | domani in regalo con la Gazzetta

Uno speciale per dire addio a The Big Bang Theory : Penny e Leonard ci portano dietro le quinte dello show : Per dire addio a The Big Bang Theory nel modo più giusto, il network CBS ha annunciato la messa in onda di uno speciale che porterà i fan dietro le quinte di uno degli show più amati degli ultimi dieci anni. Intitolato Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell, il programma (dalla durata di 30 minuti) sarà condotto dalle star Johnny Galecki (Leonard) e Kaley Cuoco (Penny) e trasmesso giovedì 16 maggio alle 21:30 negli Stati Uniti, dopo ...

Pasqua - puntata speciale di Kilimangiaro su RAI3 : la festività religiosa nel mondo e Uno sguardo particolare a Parigi : puntata speciale del Kilimangiaro la domenica di Pasqua, 21 aprile alle 16.30 su RAI3, con le immagini più rappresentative della festività religiosa nel mondo e uno sguardo particolare a Parigi dopo l’incendio che ha distrutto parte della basilica di Notre-Dame. Ospiti speciali di Camila Raznovich il ricercatore David Monacchi e lo scrittore Leonardo Piccione per conoscere i vulcani d’Islanda. In collegamento dal Belize, in America Centrale, ...

Arcibaldo ed I Jefferson rivivono in tv con Uno speciale live sulla Abc : Sono state de serie tv seguitissime negli anni Settanta negli Stati Uniti, ed ancora oggi le loro repliche non possono non fermare il pubblico davanti alla televisione. Stiamo parlando di Arcibaldo ed I Jefferson, due sit-com che anche in Italia (dove andarono in onda su Canale 5) hanno saputo lasciare il segno. Un segno che è ancora vivo in America, dove, il 22 maggio 2019, sarà messo in scena un insolito ma curiosissimo esperimento.La ...

MotoGp – Da Valentino Rossi alla famiglia di Nicky Hayden : non manca nessUno per lo speciale tributo al Kentucky Kid [VIDEO] : Tutti uniti sulla collina di Nicky Hayden per rendere omaggio al Kentucky Kid nel giorno del ritiro del suo 69 dalla MotoGp Un weekend emozionante e commovente ad Austin: il fine settimana di gara in Texas è iniziato con momenti davvero speciali e da brividi. E’ stato infatti ritirato ufficialmente ieri dalla MotoGp il 69 di Nicky Hayden, alla presenza della sua famiglia al completo. Dopo la cerimonia di consegna del numero del ...

Pamela Prati - l'agente Eliana Michelazzo : "Ci sarà Uno speciale sul matrimonio" : Oggi, a 'Storie italiane', si è dibattuto, a lungo, sul matrimonio di Pamela Prati. Per molti media, il futuro sposo, Mark Caltagirone non esisterebbe. Due delle ospiti in studio, Angela Melillo e Patrizia Pellegrino non sono state invitate alle nozze:prosegui la letturaPamela Prati, l'agente Eliana Michelazzo: "Ci sarà uno speciale sul matrimonio" pubblicato su Gossipblog.it 08 aprile 2019 11:30.

Egitto : su Discovery Channel si aprirà un antico sarcofago in Uno speciale di 2 ore : Discovery Channel non smette di stupire i suoi telespettatori. In una diretta di 2 ore l'esploratore Josh Gates con il suo team di esperti, aprirà un sarcofago rimasto chiuso per 4.000 anni. Non sono ancora molte le informazioni divulgate riguardo al sito archeologico, poiché i ricercatori temono che gli sciacalli possano arrivare prima di loro e fare incetta di tesori. Per quanto riguarda la diretta tv di Expedition Unknown: Egypt Live, ...

Tom Boonen capitano in corsa per Martini Racing Ciclismo : il progetto speciale per Uno stie di vita sano : Martini Racing Ciclismo nomina Tom Boonen capitano in corsa per un progetto speciale Tom Boonen è tornato in gruppo, ma si tratta di un «gruppo horeca». Martini Racing Ciclismo sarà composto da partecipanti del settore HOtel, REstaurant e CAtering. L’ex campione del mondo, tre volte vincitore del Giro delle Fiandre e quattro volte trionfatore della classica Parigi-Roubaix, ha assunto il ruolo di capitano in corsa a sostegno di un ...

Emily Bett Rickards lascia Arrow e Stephen Amell le dedica Uno speciale addio social : I fan sono ancora in attesa di risposte ufficiali e sensate sull'addio di Emily Bett Rickards ad Arrow. Alcuni pensano che proprio all'incontro con la stampa di maggio o al prossimo Comic-Con 2019 possano arrivare novità importanti sul suo addio e sulle vere motivazioni visto che alla sua voglia di andar via, o alla chiusura del cerchio intorno al suo personaggio, non ci crede proprio nessuno. L'unica cosa certa è che Emily Bett Rickards ...

F1 - Mick Schumacher pronto per il debutto nei test con la Ferrari : “È successo tutto così in fretta - guidare una Formula Uno sarà speciale” : Sulla pista di Sakhir, in Bahrain, si apriranno domani due importantissime giornate di test per le scuderie in lotta per il Mondiale 2019 di F1. Tra gli eventi più attesi ci sarà senza alcun dubbio il debutto di Mick Schumacher alla guida di una monoposto del massimo circuito internazionale. Il giovane pilota tedesco, figlio del più grande campione della storia recente della F1, ha disputato nell’ultimo fine settimane le prime due gare ...

Rocío Muñoz Morales - il gesto speciale di Raoul e le parole su Fedez : Rocío Muñoz Morales a Domenica In: il gesto indimenticabile di Raoul Bova e l’abbraccio con Mara Venier Rocío Muñoz Morales ospite a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Un momento molto emozionante per l’attrice spagnola, che da anni è legata con Raoul Bova. Dal loro amore sono nate Luna e Alma, con cui […] L'articolo Rocío Muñoz Morales, il gesto speciale di Raoul e le parole su Fedez proviene da Gossip e Tv.

22 marzo - "Trapunto di stelle" Uno speciale omaggio a Domenico Modugno di Nabil e Radicanto al teatro Forma di Bari : ... fino alla vittoria all'8° Festival di Sanremo, nel 1958, quando trionfò con il brano "Nel blu dipinto di blu", diventato celebre nel mondo grazie al suo ritornello. "Facciamo questo attraverso il ...

NUOVA EDIZIONE PUGLIA E MATERA DI CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Il 26 marzo in edicola con Uno speciale sulle elezioni regionali della Basilicata : Nelle nuove pagine, più notizie e un maggiore coinvolgimento delle firme del CORRIERE della Sera , con più spazio anche a economia, cultura, spettacolo e agli approfondimenti, con i dossier dedicati ...