Stabilizzazione precari | una tantum della Regione ai Comuni

Stabilizzazione precari : il tavolo al MIUR sui percorsi abilitanti selettivi : MIUR e sindacati al lavoro. Sul fronte della Stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio si apre ufficialmente il tavolo tecnico. Il prossimo appuntamento con i sindacati fissato per il prossimo lunedì 6 maggio costituirà il primo step per definire i dettagli dell’intesa stabilita lo scorso 23 aprile con il governo. I temi sui quali si dibatterà verteranno sulla natura dei nuovi percorsi abilitanti speciali, sul numero dei ...

Stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio : sindacati convocati per il 6 maggio : In vista dell’incontro previsto per il prossimo 6 maggio al Miur per approfondire i dettagli inerenti alla Stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio, il capo di Gabinetto dottor Giuseppe Chinè ha inoltrato la seguente informativa ai sindacati confederali di FLC CGIL – FSUR CISL – FED.UIL – SCUOLA RUA – CONFSAL SNALS – FED.GILDA UNAMS. Come si legge all’interno la convocazione è ...

Scuola - intesa tra Governo e sindacati su aumento stipendi e Stabilizzazione precari : I sindacati hanno sospeso lo sciopero inizialmente previsto per il 17 maggio, poiché è stato trovato l'accordo. Finalmente, infatti, sono stati annunciati norme di favore per i precari storici, nuovi concorsi a cattedra ordinari, e soprattutto un aumento dei fondi previsti per i nuovi contratti. Resta ora soltanto da aspettare che al Miur questi impegni politici, firmati all'alba da Conte e dal ministro dell'Istruzione Bussetti, vengano tradotti ...

Intesa Miur-sindacati - news 24 aprile : aumenti a 3 cifre e Stabilizzazione precari : Come annunciato, nella notte si è svolto l’incontro che ha portato alla forma dell’Intesa tra Miur e sindacati. Dopo le parole giunte dal comunicato Miur, anche Bussetti e i sindacati si sono pronunciati in merito. Bussetti: ‘aumenti a 3 cifre’ Bussetti ha ringraziato il Presidente Giuseppe Conte per il supporto dato alla trattativa e i sindacati con cui è stata firmata l’Intesa. Il Ministro dell’Istruzione ...

Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta : Le motivazioni che inducono i docenti precari senza servizio a ritenere che sia ancora possibile una procedura concorsuale riservata risiedono nel fatto che la Commissione Europea sta ancora valutando il caso. Sono ancora tante le perplessità dei docenti senza il requisito dei 36 mesi sulle modifiche al prossimo concorso ordinario al vaglio del Miur. Già in esame Ricordate la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul diritto al ...

Sicilia : 314 precari verso Stabilizzazione - Musumeci 'graduatoria dopo Pasqua' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Trecentoquattordici dipendenti precari della Regione Siciliana saranno finalmente stabilizzati. Ad annunciarlo è il governatore Nello Musumeci. Nel corso della prossima settimana verrà infatti pubblicata la graduatoria degli ammessi alla stabilizzazione, secondo quanto