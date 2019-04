Precipita dal balcone | giovane ricoverato d' urgenza al Loreto Mare

Precipita dalla finestra - grave bimbo : Precipita dalla finestra di casa, grave un bambino di 10 anni . E' accaduto intorno alle 8:15 a Battipaglia, Salerno,. In compagnia della mamma, era uscito per andare a scuola ma, dopo aver detto di ...

Croce di ferro si stacca dal campanile e Precipita sul sagrato durante la messa : A Santorso (Vicenza). All'interno della chiesa erano presenti molti fedeli, era infatti in corso anche un battesimo: non ci...

Si sono salvati! Autocarro Precipita dal viadotto e finisce nella diga : Brutto incidente sulla SS647 Bifernina tra Lucito (Campobasso) e Larino. Un Autocarro, dopo aver divelto parte di guardrail, è precipitato giù dal ponte che stava attraversando. Dei due occupanti, uno è riuscito a mettersi in salvo da solo uscendo dalla cabina parzialmente sommersa dall’acqua, per l’autista c’è stato bisogno dei vigili del fuoco.

Professore Precipita dalla finestra di un liceo a Roma : Un Professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto intorno alle 9.15 al liceo Vivona, nel quartiere Eur. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Secondo quanto ...

Valmadrera - Precipita dalla ferrata : soccorsa escursionista di 54 anni : Valmadrera, Lecco,, 20 aprile 2019 " Una escursionista di 54 anni è precipitata dalla ferrata del Corno Rat sul Corno Occidentale dei Corni di Canzo , sopra Valmadrera . Per soccorrerla sono stati ...

Precipita dal terrazzamento mentre guida il trattore e muore : era zio di un calciatore dell’Arezzo : Roberto Serrotti stava percorrendo il ciglio di un terrazzamento, quando è Precipitato per oltre 3 metri col trattore nella sua proprietà di Castel San Niccolò. A ritrovarlo è stata sua moglie: i soccorsi purtroppo sono stati inutili. Era lo zio di Matteo Serrotti dell'Arezzo Calcio.Continua a leggere

Ragazzina Precipita nella notte dal secondo piano di casa : giallo in Brianza : Una Ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita per essere precipitata da una finestra del secondo piano, la scorsa notte a Rogeno , centro della Brianza in provincia di Lecco . La giovane è ...

Precipita dalla torre dell’università poco prima della laurea e muore : “Voleva fare un selfie” : Sydney Paige Monfries, una ventiduenne dell’Oregon, è morta Precipitando dalla torre dell’università Fordham a New York. L’incidente è avvenuto poche settimane prima della sua laurea. Secondo quanto ricostruito finora, probabilmente la giovane studentessa voleva scattarsi un selfie mozzafiato da quella torre.Continua a leggere

Roma - bimbo Precipita dal quinto piano - è gravissimo : «Era con mamma e nonna» : Tragedia a Roma in zona Giustiniana, dove un bimbo di 8 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo di via Giulio Galli: soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è cosciente ma...

