Il Redmi con Snapdragon 855 dovrebbe arrivare con tripla fotocamera e senza lettore di

Il Redmi con Snapdragon 855 è pronto a battere tutti nei test di AnTuTu : Lin Bin, presidente e co-fondatore di Xiaomi, lancia la sfida a Li Weibing, GM di Redmi, per scoprire se il nuovo flagship saprà battere Xiaomi Mi 9.

Redmi Note 7 riceve MIUI 10 Stabile 10.3.5.0 con novità per la fotocamera e patch di marzo : Redmi Note 7 riceve un aggiornamento Stabile per MIUI 10, arrivata alla versione 10.3.5.0, con miglioramenti alla fotocamera, patch di sicurezza e altre novità.

Lo smartphone Redmi con CPU Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa svelato da un video : Già protagonista di numerose indiscrezioni e di qualche conferma da parte della dirigenza di Redmi, lo smartphone con Snapdragon 855 è apparso in un video teaser

Lo smartphone Redmi con Snapdragon 855 avrà un rapporto prezzo/prestazioni senza rivali : Lu Weibing, General Manager di Redmi, afferma che il prossimo flagship. che monterà uno Snapdragon 855, sarà il re per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni.

Svelate in anticipo le probabili specifiche dello smartphone Redmi con Snapdragon 855 : Grazie a una nuova serie di anticipazioni, scopriamo tutti i dettagli del primo flagship di Redmi, che avrà una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855.

Redmi Y3 è ufficiale - con fotocamera selfie da 32 megapixel e Snapdragon 632 : Redmi Y3, il nuovo selfie phone del brand cinese, è stato annunciato ufficialmente in India con una scheda tecnica di buon livello.

Lo smartphone Redmi con Snapdragon 855 avvistato nelle mani di Lu Weibing : Lu Weibing ha confermato che lo smartphone Redmi con processore Qualcomm Snapdragon 855 potrà contare anche su un ingresso jack audio da 3,5 mm

Xiaomi e Redmi possono ancora imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing : Xiaomi e Redmi hanno ancora tanto da imparare da Huawei e se ad affermarlo è Lu Weibing, general manager di Redmi, non si può fare altro che crederci.

Il flagship Redmi con Snapdragon 855 potrà contare sulla tecnologia NFC - è ufficiale : Lu Weibing, General Manager di Redmi, continua a mantenere elevato l'interesse per il primo flagship del brand cinese, svelando ulteriori dettagli.

Come vivere felici con uno smartphone da 115 Euro (Redmi 7) : i nostri consigli : Con uno smartphone da poco più di 100 Euro Come Redmi 7 si può vivere felici, basta osservare 10 semplici consigli.