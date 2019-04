Gli scienziati determinano quando cesserà l' innalzamento del livello degli oceani

L’attività fisica potenzia il cervello : riscontrate daGli scienziati migliori capacità di memorizzazione : Una nuova ricerca confermerebbe ancor di più il detto “Mens sana in corpore sano”. Infatti fare un po’ di esercizio fisico potrebbe essere il mezzo per memorizzare meglio. Il meccanismo, messo in luce da uno Studio pubblicato sul “Journal of the International Neuropsychological Society” ed è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. E’ stato ...

DaGli scienziati il segreto per ottenere il miglior basilico di sempre : «I nostri strumenti sono open-source , vengono pubblicati sul sito OpenAg ,: speriamo che si diffondano rapidamente e diano la possibilità di fare scienza in rete, insieme», hanno detto gli ...

Quasi 200.000 nuovi virus neGli oceani : la scoperta di un team di scienziati in viaggio intorno al mondo : Un gruppo di ricercatori a bordo del vascello Tara, dal centro di ricerca francese che lo ha varato, ha passato anni a scandagliare gli oceani analizzando le varie forme di vita che li abitano e ha ...

Globe Observer permette di contribuire alle ricerche della NASA - degli studenti e deGli scienziati di tutto il mondo : Globe Observer è un'applicazione che invita l'utente invita a fare osservazioni nell'ambiente naturale circostante che vengono raccolte e inviate a scienziati e ricercatori per convalidare, interpretare e comprendere i dati satellitari raccolti dalla NASA dallo spazio. Usando l'app potrete unirvi alla community Globe e contribuire con importanti dati scientifici alla NASA e al programma Globe, agli studenti e agli scienziati di tutto il ...

Gli scienziati hanno creato un robot-microscopio superveloce per la ricerca sulla materia oscura - : scienziati russi trovano tracce di vita su Venere La scienza moderna richiede l'applicazione di sistemi di scannerizzazione ultra-rapidi, in grado di effettuare analisi di elevata precisione della ...

Cervello riattivato 4 ore dopo la morte. Gli scienziati Usa : «Esperimento riuscito» : Il maiale era morto da 4 ore ma gli scienziati sono stati in grado di riattivare circolazione sanguigna e attività cellulare nel Cervello. Una scoperta clamorosa, che rievoca in chiave moderna...

Gli scienziati vogliono clonare un cavallo preistorico - il progetto per riportare in vita una specie estinta : Ad oggi si tratta, confermano gli esperti, dell'animale dell'era glaciale meglio conservato mai trovato nel mondo.

Topi sulla Stazione Spaziale si comportano in modo strano - Gli scienziati non sanno perché : sulla Stazione Spaziale Internazionale stanno avvenendo fatti decisamente curiosi. Durante un esperimento sulla micro-gravità, i Topi inizialmente si sono comportati come previsto. Con il passare dei giorni, però, hanno iniziato improvvisamente a girare in cerchio. Gli esperti della NASA ora stanno cercando di comprendere le ragioni di questo assurdo comportamento che, in un tempo così breve, sembra immotivato. Gli studi sulla micro-gravità La ...

Cuore ricreato con stampante 3D - entusiasmo deGli scienziati : Ecco perché nel mondo scientifico si è subito acceso un forte entusiasmo. Naturalmente orgogliosi del proprio lavoro, gli scenziati che hanno lavorato al progetto parlano di una possibile svolta ...

Il lavoro deGli scienziati italiani nel mondo : sano orgoglio nazionale nella Giornata della Scienza : E bene ricordare ogni tanto che l’Italia non è solo storia, bellezze naturali, arte, musica e cibo ma anche ricerca scientifica. La Giornata Internazionale della Scienza che si celebra oggi in occasione dell’anniversario della morte di Leonardo da Vinci è un’ottima occasione per ricordare il lavoro degli scienziati italiani nel mondo. Gli scienziati italiani sono presenti in tutti gli istituti di ricerca del mondo e hanno ...

Gli scienziati hanno forse condannato all'estinzione la rarissima tartaruga dello Yangtze : È morta in Cina l'ultima esemplare femmina della tartaruga gigante dello Yangtze. Come riporta la CCN, per i media cinesi questa notizia ha condannato all'estinzione la specie rarissima dal guscio molle gigante presente solo in Cina e Vietnam. La tartaruga, di circa 90 anni, è morta il 13 aprile a seguito del tentativo degli scienziati di inseminarla artificialmente.Attualmente ci sono solo tre esemplari al mondo di tartaruga ...

Buco nero - ecco come Gli scienziati sono riusciti a fotografarlo : Albert Einstein aveva ragione. Sembra facile dirlo per quello che è considerato, non a torto, uno dei più grandi scienziati della storia dell’umanità. Non dovrebbero servire prove e invece nella scienza servono sempre. La prima «fotografia» di un Buco nero mostrata ieri è la prova che Einstein, solo attraverso calcoli matematici, era riuscito a descrivere davvero un Buco nero. https://twitter.com/NSF/status/1115964620186030080 Dal 1700 almeno i ...

Gli scienziati scoprono una nuova specie umana vissuta oltre 50mila anni fa : I ricercatori ritengono di aver scoperto una nuova specie umana, con caratteri morfologici unici, che ha vissuto sull’isola di Luzon, nelle Filippine, più di 50mila anni fa. La scoperta è annunciata sulla rivista Nature....