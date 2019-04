Game of Thrones | Maisie Williams sulla 8×03 | “Jon | vaffa…

Game of Thrones : le teorie più diffuse dopo la morte del Re della Notte : Game of Thrones: cosa accadrà dopo la morte del Re della Notte? Le teorie più diffuse Se non avete visto la 8×03 di Game of Thrones allora siete avvisati, questo articolo sarà pieno di spoiler, quindi non fa per voi. Durante l’ultima puntata de Il Trono di Spade abbiamo visto Arya uccidere il Re della […] L'articolo Game of Thrones: le teorie più diffuse dopo la morte del Re della Notte proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones - se non vedete la battaglia siete in buona compagnia : Il terzo episodio di Game of Thrones - La lunga notte - ha conquistato un nuovo record: con quasi 8 milioni di interazioni è l'episodio più twittato nella storia della televisione. In Italia è andata ...

Game of Thrones - gli ascolti in Italia e USA del terzo episodio “The Long Night” – Record su Twitter : Game of Thrones ascolti: i dati del terzo episodio, The Long Night, in Italia su Sky e in USA su HBO. Record di interazioni su Twitter Game of Thrones ascolti. – Il terzo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è ormai andato in onda. I fan lo aspettavano ormai da tempo, ma non andiamo oltre visto che non è lo scopo di quest’articolo. Infatti se siete tra quelli che aspettano la versione doppiata in Italiano, ...

Il Game of Thrones di Facebook : Attenzione, questa rubrica contiene uno spoiler: la vera battaglia decisiva fra vivi e morti non è quella di Game of Thrones ma sarà quella che, fra meno di un secolo, sarà combattuta su Facebook. Secondo uno studio dell’università di Oxford, se si continua all’attuale ritmo di iscrizioni e decessi,

Game OF THRONES - La spettacolare battaglia contro il Re della Notte divide il pubblico. La Recensione dell'episodio 8x03 "The Battle of Winterfell" : Consumatosi da nemmeno due giorni, la Lunga Notte è già leggenda. Tra aspettative tradite, colpi di scena, spunti cinematografici e vere e proprie rivelazioni, il terzo episodio dell'ottava stagione è riuscito a dividere ancora una volta il pubblico e al tempo stesso a lasciare un segno nella memoria della serie.La battaglia per Grande Inverno era telefonata ormai da parecchio tempo, dentro e fuori lo schermo. Pronostici, teorie e ...

Game of Thrones 8x03 : il cast racconta la genesi della scena con Arya | SPOILER : Otto anni di teorie, una profezia, una resurrezione avevano fatto credere ai fan di Game of Thrones che Jon Snow avrebbe ucciso il Re della Notte, ma la realtà è che non è andata proprio così. Maisie Williams è arrivato alle riprese dell’ultima stagione non sapendo che fosse destinata ad uccidere il Re della Notte, come si è visto nella terza puntata, perché come ha ammesso non aveva letto fino all’ultima riga le sceneggiature. L’attrice, come ...

“The Long Night” - il trionfo di Game of Thrones e quella battaglia che non scorderete più : The Long Night, l’ultlimo episodio di Game of Thrones (il terzo dell’ottava e ultima stagione della serie) andato in onda in Italia su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NowTv, ha rappresentato la fine di un viaggio. Quello di Arya Stark, interpretata da Maisie Williams. E di Melisandre, la strega rossa interpretata da Carice van Houten. ...

Questa teoria su Arya e Cersei di Game of Thrones sta facendo impazzire tutti : "Ed eccoci qua...Alla fine del mondo," risponde Melisandre. "Hai detto che avrei chiuso degli occhi per sempre", continua Arya. "Avevi ragione anche su questo." "Occhi marroni, occhi verdi e occhi ...

Game of Thrones 8 e la Battaglia di Grande Inverno : parla Maisie Williams : La Battaglia di Grande Inverno (o "la 8x03", come in tanti hanno abbreviato in queste ore) è finalmente andata in scena. L'episodio più atteso -forse addirittura più del series finale del 19 maggio- di Game of Thrones ha portato con sé qualche dubbio, qualche critica (inevitabile) e qualche sorpresa. E che sorpresa.-Attenzione: spoiler sulla terza puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones- Una sorpresa di nome Arya Stark (Maisie ...

Perché l’ultima puntata di Game of Thrones era così scura : Non hai praticamente visto nulla dell’ultima puntata andata in onda di Game of Thrones, The long night / La lunga notte, Perché lo schermo era sempre troppo scuro e il nero predominava incontrastato? Da un lato è stata una scelta ragionata di Hbo, del direttore della fotografia Fabian Wagner, del regista dell’episodio, Miguel Sapochnik, e da chi l’ha scritto ossia gli ideatori David Benioff e DB Weiss. Si tratta infatti di una concitata ...

«Game of Thrones 8» : e ora cosa ci aspetta? (Spoiler) : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immagini*** ATTENZIONE ...

Game of Thrones 8 - episodio 3 : è stata davvero una battaglia memorabile? : Doveva essere una puntata epocale e non solo dell’intera serie di Game of Thrones ma per il genere fantasy trasposto sullo schermo. Dovevamo essere tutti qui, la mattina dopo, a parlare estasiati degli scontri tra gli estranei e i dothraki, di come tizio fosse morto e caio si fosse salvato e di come il Re della Notte avesse mostrato tutto il suo immenso potere. Dovevamo essere qui, con gli occhi accesi di entusiasmo, manco fossimo noi stessi ...

Game of Thrones 8 - le teorie dopo il terzo episodio : ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Siamo ormai a metà strada nell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones: il terzo episodio, con l’epica battaglia contro gli Estranei consumatasi a Grande inverno, ha segnato un importante spartiacque. Il Re della notte e la sua armata sono stati sconfitti, ora ci si rivolgerà a sud per sconfiggere Cersei. Ma sono molti gli elementi ancora avvolti ...

L’ultimo episodio di “Game of Thrones” era troppo scuro? : Se ne sono lamentati in tantissimi: è una questione un po' di stile, un po' di tecnica e un po' dello schermo su cui l'avete visto