Elena Boschi | “Di Maio e Salvini imbarazzanti | presto toccherà a noi sistemare i loro

blogitalia.news

(Di martedì 30 aprile 2019) Mariatorna a parlare di governo, in particolar modo di Di. Ribadisce inoltre che non ci sarà nessun accordo politico tra PD e 5 Stelleil Governo tornerà nelle mani del Partito Democratico. Ne è sicura Maria, ex ministro delle Riforme, che in un’intervista alla Stampa esclude …: “Dia noifallimenti” at BlogItalia.News.

HuffPostItalia : Maria Elena Boschi sicura del ritorno: 'Falliranno e toccherà ancora a noi' - geppy2911 : Maria elena Boschi non si arrende : «Il Pd rinascerà dalle macerie di M5... - beppem54 : Boschi: “Governo Pd-5 Stelle? Non succederà mai, loro hanno fallito e noi ricostruiremo” -