Viterbo, M5S: castrazione?Presa in giro

fattoquotidiano : Viterbo, arrestati esponenti di Casapound per violenza sessuale. Salvini: “Sì a castrazione chimica”. M5s: “No, è u… - M5S_Baroni : Arrestati a #Viterbo due esponenti di #Casapound per una violenza sessuale di gruppo. Uno è addirittura è consiglie… - Agenzia_Ansa : #Viterbo, due esponenti di #Casapound arrestati per stupro di gruppo. @matteosalvinimi : 'Ora la legge sulla… -