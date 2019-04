Serie B | i play off al via il 17 maggio

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la Serie 2-0 e si qualifica alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Serie B - stilato il calendario di playoff e playout : confermato l’uso del Var : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti 18 società su 19. Dopo le comunicazioni del Presidente Balata in merito all’ultimo Consiglio federale, che ha deliberato all’unanimità l’utilizzo del Var nella fase finale della Serie BKT, si è deciso il programma dei playoff e dei playout con l’obiettivo di privilegiare la possibilità di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi negli stadi e prevedendo inoltre un congruo ...

Basket - Serie A2 : Treviso supera Trapani nei playoff : ROMA - Si aprono le danze per molte Serie dei playoff di Lega 2. In Gara 1, vincono Treviso, Verona, Rieti, Roseto, Bergamo e Montegranaro . In Gara 1 dei playout, Piacenza ha la meglio su Cassino. ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

Playoff NBA - Milwaukee Boston gara-1 112-90 : i Celtics dominano - è 1-0 nella Serie : Una sonora sveglia. Una lezione di pallacanestro. Una vittoria totale. Trovate voi il termine che più vi piace, ma la storia di gara-1 tra Milwaukee e Boston ha seguito una direttiva ben precisa, ed è ...

Basket - 28a giornata Serie A 2019 : Venezia e Cremona non sbagliano - Brindisi sale al quarto posto mentre si accende la lotta playoff : Dopo l’anticipo tra Pistoia e Cantù e in attesa del risultato della sfida tra Milano e Avellino, si è svolta questo pomeriggio la maggior parte della 28a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Cremona e Venezia procedono appaiate in seconda posizione, mentre alle loro spalle Brindisi ha superato Trieste nello scontro diretto salendo in solitaria al quarto posto. La lotta retrocessione sembra ormai indirizzata a sfavore di ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Serie B - i risultati della 35giornata : Cittadella - rimonta da playoff. Foggia nei guai : CITTAdella-ASCOLI 2-2 36' Valentini, A,, 39' Ardemagni, A,, 63' Panico, C,, 65' Moncini, C, CITTAdella, 4-3-1-2, : Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, 85' Settembrini,, Iori, 70' ...

Playoff NBA : Kawhi Leonard al massimo - Philadelphia no : 1-0 Raptors nella Serie : E la prima sfida della serie contro Philadelphia è stata il palcoscenico ideale per ricordarlo al mondo. Nonostante il massimo in carriera ai Playoff non fosse il suo obiettivo, è arrivato con grande ...

Serie A - Cantù sbanca Pistoia e vede i playoff : Pistoia - Nell'anticipo della 28esima giornata della Serie A di basket, l'Oriora Pistoia ha ceduto in casa alla San Bernardo Cantù per 84-74. Questi i parziali: 25-19, 41-41, 55-58. TUTTO SULLA Serie ...

Basket - Serie A – Cantù sogna i playoff : la vittoria su Pistoia rilancia il club milanese : Cantù si rilancia per la lotta ai playoff, per Pistoia è sempre più buio pesto L’anticipo del campionato di Serie A tra Cantù e Pistoia finisce sul risultato di 84-74 al PalaCarrara per la squadra in trasferta. Se per l’Acqua San Bernardo questa vittoria vale un importante passo in avanti per la lotta ai playoff, per i padroni di casa la sconfitta rappresenta un ulteriore passo verso la retrocessione. Da segnalare i 21 punti di ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : è ancora finale tra Ragusa e Schio - Venezia battuta al Taliercio ed eliminata : Finisce come un anno fa al Taliercio: gara-5 della semifinale scudetto va alla Passalacqua Ragusa, che rimonta la Serie dallo svantaggio di 2-0, espugna il campo dell’Umana Reyer Venezia e si guadagna nuovamente l’accesso alla finale, che per la seconda volta consecutiva la mette di fronte al Famila Schio. Curiosamente, peraltro, la Virtus Eirene ha incontrato soltanto il club scledense nelle precedenti occasioni in cui è arrivato ...

Un sondaggio ai giocatori di Rainbow Six Siege fa pensare un possibile ritorno al singleplayer per la Serie? : Rainbow Six Siege è una produzione indubbiamente ben supportata da Ubisoft con contenuti periodici, flusso di aggiornamenti che è sempre più prevedibile: in ogni stagione sono lanciati due operatori, una nuova mappa o comunque una rielaborata e anche nuovi oggetti pensati per la personalizzazione.Ebbene, come riporta WCCFtech, Ubisoft dev'essersi chiesta se non fosse il caso di offrire qualche novità. Infatti, come possiamo vedere, stando ad ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State chiude la Serie coi Clippers sul 4-2 - 50 punti di Kevin Durant : Con una prestazione spaziale dei loro uomini chiave i Golden State Warriors battono per 129-110 allo Staples Center i Los Angeles Clippers in gara-6 del primo turno dei Playoff di Western Conference, chiudono la serie sul 4-2 e si qualificano per le semifinali dove troveranno gli Houston Rockets, che hanno avuto la meglio degli Utah Jazz in cinque partite. La serie comincerà domani sera e sarà una sorta di rivincita delle finali di Conference ...