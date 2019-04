Dall' Inghilterra | Inter | Lukaku ha già incontrato Ausilio

Trippier-Juventus - Dall’Inghilterra sono certi : affondo Paratici : TRIPPIER JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione di “Daily Express”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Trippier, terzino destro del Tottenham, il quale potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di laterale basso in caso di difesa a quattro. Un potenziale affondo che risuona come una bocciatura totale per Cancelo […] L'articolo Trippier-Juventus, ...

Sessegnon-Juventus - colpo a sorpresa con conferma Dall’Inghilterra : SESSEGNON JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror”, la Juventus sarebbe pronta a mettere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi Ryan Sessegnon, talento del Fulham, ma conteso anche dal Tottenham. Il gioiellino della compagine londinese, ora come ora, sarebbe concentrato solamente sul suo attuale presente, come confermato dal diretto interessato: “Sono concentrato solo sul ...

Mercato - la bomba Dall’Inghilterra : il Leicester su Petagna : Il calcioMercato si avvicina sempre di più ed iniziano a circolare le prime notizie per la prossima stagione. Nel dettaglio il Leicester è alla ricerca di un attaccante e ha individuato in Andrea Petagna il giusto profilo. Come riporta il ‘Guardian’ il club inglese è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro all’Atalanta, proprietaria del cartellino, il calciatore ha messo a segno in stagione ben 14 reti. La ...

ATP Finals – Buone notizie Dall’Inghilterra : Torino sarebbe la favorita! : Secondo la stampa inglese, la città di Torino sarebbe la sede favorita, fra quelle candidate, per ospitare dal 2021 al 2025 le ATP Finals Tutto tace sul fronte ATP Finals. Dopo la corsa contro il tempo delle scorse settimane che, grazie all’intervento del governo, ha reso possibile la candidatura di Torino, non è ancora stata annunciata quale fra le candidate (Manchester, Singapore e Tokyo le altre, ndr) sarà la sede ospitante delle ...

Conte-Juventus - clamoroso : Dall’Inghilterra sono certi - ritorno in bianconero : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato da “SkySport“, emittente televisiva britannica, la Juventus starebbe meditando il clamoroso e potenziale ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Un accostamento che potrebbe concretizzarsi in caso di addio ad Allegri. Nonostante le immediate conferme di Agnelli, e poi quelle dello stesso diretto interessato, la posizione dell’attuale allenatore della Juventus […] More

De Gea-Juventus - futuro in bianconero? Importanti novità Dall’Inghilterra : DE Gea-Juventus, Importanti novità sul futuro del numero 1 spagnolo. Il portierone dello United, stando a quanto raccolto dal Dai Express, può lasciare il club inglese al termine della stagione. Tra le pretendenti non solo Il Paris Saint Germain ma anche la Juventus. De Gea-Juventus, lo stipendio è il più grande ostacolo I bianconeri, nonostante […] More

Icardi-Juventus? Ora arriva il clamoroso retroscena Dall’Inghilterra : ICARDI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, Mauro Icardi sarebbe ormai pronto a dire addio all’Inter per abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Rottura totale con Spalletti, rapporto ormai compromesso, difficilmente l’attaccante nerazzurro deciderà di rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Juventus alla finestra, ma occhio al clamoroso retroscena dall’Inghilterra, ...

Dall'Inghilterra : il Manchester United in pole per Icardi : L'ennesima frattura fra l'Inter e Mauro Icardi stimola l'interesse dei maggiori club europei che, d'ora in avanti, cercheranno verosimilmente di assicurarsi le prestazioni del centravanti argentino. ...

De Gea-Juventus - la svolta : arriva la conferma Dall’Inghilterra! : DE GEA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Manchester Evening News”, De Gea potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come evidenzia il portale inglese, il portiere sarebbe un chiaro obiettivo di Juventus e Atletico Madrid, pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il portiere spagnolo. Un […] More

Salah-Juventus - indiscrezione Dall’Inghilterra : pronta l’offerta di Paratici : Salah-Juventus – Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, secondo i tabloid d’oltremanica potrebbe arrivare alla Juventus, in cambio di un bianconero. I bianconeri, in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, nella prossima sessione di calciomercato estiva potrebbero, quindi, accogliere l’egiziano che tanto bene sta facendo in queste stagioni. Secondo i tabloid inglesi, però, potrebbe finire nello scambio l’argentino Paulo Dybala. ...

Dall'Inghilterra : 'United su Kroos. Pogba possibile pedina di scambio' : LONDRA - Il Manchester United punta forte su Toni Kroos . Le fonti inglesi del Sun ne sono sicure, il nome del campione del mondo con la Germania è quello in cima alla lista per rafforzare l'organico dei Red Devils. Zidane , dunque, che ha appena iniziato la sua seconda esperienza sulla panchina dei Blancos, oltre a Varane ...

Higuain-Juventus - retroscena Dall’Inghilterra : può tornare a Torino : Higuain-Juventus – Higuain torna alla Juventus a fine stagione. Questa è la decisione che sembra aver preso il Chelsea non convinto dal Pipita. Un problema per i bianconeri che si ritroveranno in rosa un ingaggio pesante di un calciatore che a 32 anni non sarà facile da piazzare e che potrebbe rimanere a Torino. Secondo quanto riportato dal Mirror pare […] More

Non c’è pace per Higuain - Chelsea poco convinto. Dall’Inghilterra sparano : “Potrebbe torna alla Juve” : Non c’è pace per Gonzalo Higuain. Da quando è andato via dalla Juventus, infatti, l’attaccante argentino non è riuscito a trovare un equilibrio che lo facesse rendere ai livelli cui ha abituato. Male al Milan, a gennaio è passato al Chelsea. Ma per il Mirror, anche in Inghilterra la sua esperienza non avrebbe vita lunga. Secondo il quotidiano inglese, addirittura, il numero 9 potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione. Il ...