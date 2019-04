Neonato abbandonato in cimitero:è grave

SkyTG24 : Rovigo, neonato abbandonato in una borsa vicino a un cimitero: è grave - Corriere : Neonato abbandonato in una borsa nel parcheggio del cimitero: è in ipotermia - DeltaRadioTwitt : NEONATO ABBANDONATO IN UNA BORSA A ROSOLINA. -

Un, ancora vivo,è stato trovato, in una borsa, nei pressi deldi Rosolina mare (Rovigo). Il piccolo, un maschietto dalla carnagione chiara, è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Adria. Ad accorgersi del bambino sono stati alcuni frequentatori del, che hanno sentito un pianto continuo provenire da una borsa lasciata a margine di un parcheggio. Sul posto è giunto il 118. Sembra che il bimbo fosse nato da appena due ore, quando è stato.(Di mercoledì 24 aprile 2019)