Windows Mobile | “Abbiamo ripreso lo sviluppo” | Lo annuncia Satya Nadella

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.556 : E’ da poco disponibile al download la nuova build 15254.556 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update appartenenti ai canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview. Come potrete immaginare, essendo un sistema operativo ormai non più in sviluppo, non ci sono novità da segnalare ma dei piccoli bug da segnalare. Ecco la lista: Addresses an issue that may cause users to receive “Error 1309” while installing or ...