Per difendere la famiglia serve una rivolta contro la strategia della pensione

Legrottaglie al Congresso delle famiglie di Verona parla Per metafore calcistiche : "Difendere la porta è come difendere la famiglia" : "Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io", queste le parole di Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi come relatore al Congresso delle famiglie di Verona.L'ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha anche detto di voler "dare ai giovani l'esempio di come si fa squadra, e la ...

Zero - il cane eroe morto Per difendere la sua famiglia da una rapina in casa : La storia di Zero, , ha commosso il mondo e da diversi continenti sono arrivate molte donazioni: finora, in 18 giorni, sono stati raccolti quasi settemila dollari. Il 17enne Jevian Castaneda è stato ...

"Difenderemo Dio - patria e famiglia". Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse Personali : "Difenderemo Dio, patria e famiglia" dice Giorgia Meloni dal palco di Verona. Ma la sua giornata è stata impegnata anche da un bilaterale, sempre a Verona con il ministro per gli Affari della Famiglia e della Gioventù dell'Ungheria, Katalin Novak. Al centro del colloquio le misure del governo Orban su famiglia e natalità e le proposte di Fratelli d'Italia per invertire il trend demografico in Italia e in Europa, tra cui la ...

Scienza aPerta : come difendere la conoscenza dal business : Tre fili conduttori guideranno la mia riflessione: la conoscenza della democrazia, la democrazia della conoscenza e la Scienza aperta. Il primo ci è più familiare: la democrazia per funzionare ha bisogno dei cittadini. I quali, dal canto loro, sono individui che comprendono l'importanza della conoscenza per mettere in ...

Diritti : trapanesi oggi in piazza Per difendere le famiglie arcobaleno : Sicuramente è una scelta politica brutta, che ci stupisce e che non comprendiamo. Vogliamo pensare che sia stato un eccesso di prudenza da parte del Sindaco Tranchida che è ufficiale di Stato Civile ...

Meloni : a Verona Per difendere la famiglia sotto attacco : Roma, 29 mar., askanews, - Il congresso di Verona sulla famiglia non è un raduno di 'oscurantisti', girano molte 'fake-news' sulla vicenda, in realtà il raduno vuole solo sollecitare interventi a ...

"Da donna vi spiego Perché a Verona difenderemo il gentil sesso" : Maria Rachele Ruiu si era già fatta conoscere ai tempi del Family Day che giurò di "ricordarsi" dell'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. Oggi è cresciuta e da donna, oltre che da referente nazionale di Generazione Famiglia, prenderà parte al discusso Congresso delle famiglie di Verona. Quello attorno al quale nasce una polemica al giorno. L'abbiamo intervistata, dopo aver sentito il vice presidente Jacopo Coghe, per comprendere ...

Conte : De Vito avrà tutte prerogative Per difendere sua posizione : Roma – Nei confronti di Marcello De Vito, espulso da M5S per il caso della presunta corruzione legata alla realizzazione dello stadio della Roma, “a distanza di qualche ora e’ stato adottato un provvedimento che nei confronti del singolo puo’ apparire molto penalizzante, ma nessuno sta dicendo all’interessato che non avra’ tutte le legittime prerogative accordate dall’ordinamento giuridico di potersi ...

Come utilizzare una VPN Per difendere la propria privacy : Lo scopo dichiarato delle VPN è quello di offrire a tutti gli utenti che ne fanno uso le stesse identiche

In cammino Per difendere la legalità in diecimila sfilano accanto a Libera : Incontri e dibattiti si terranno anche nel pomeriggio, mentre in serata si terranno due spettacoli teatrali rivolti ai più giovani. In occasione della manifestazione di Libera che si svolgerà domani ...

Matteo Salvini al Senato sul caso Diciotti : "Pronto a rifarlo Per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Santoloci : “Il suo esempio ispira chi si batte Per difendere l’ambiente” : Nel giorno in cui il ministero dell’Ambiente gli ha dedicato una sala il WWF Italia ricorda Maurizio Santoloci, uno dei più tenaci garanti della giustizia ambientale oltre che un paladino della lotta contro i “crimini di natura”. La sua figura è stata un punto di riferimento per tutto il WWF, di cui è stato per molti anni anni vicepresidente, e per le guardie volontarie dell’associazione del Panda che spesso hanno utilizzato la sua ...

Biagi : Furlan - 'pagato con la vita Per difendere sue idee' : Le parti sociali hanno il dovere di indicare una propria ed autonoma ricetta economica e sociale al Governo ed alla politica, in vista anche delle scadenze europee e delle scelte difficili che il ...