Marquez | fuga e vittoria Ma c’è un super Rossi

(Di lunedì 1 aprile 2019) Due gare in una nella MotoGp in Argentina. La prima, piuttosto noiosa tanta e' stata laiorita' scaricata in pista, l'ha stravinta Marcinsolitaria dal primo all'ultimo giro. L'altra e' stata invece emozionante e ricca di colpi di scena. Soprattutto grazie al contributo di quattro piloti italiani: le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con le Yamaha di Valentinoe Franco Morbidelli, hanno scatenato l'entusiasmo del pubblico, affrontandosi in una serie di sorpassi al limite. Ed a poche curve dalla bandiera a scacchi il boato delle tribune ha salutato la mossa diche e' riuscito a scavalcare Dovizioso, andandosi a prendere il secondo posto. Era dal Gp di Germania della scorsa stagione che il Dottore non saliva sul podio, ai piedi del quale oggi si e' piazzato un terzetto formato da Jack Miller, Alex Rins e dallo stesso Petrucci, sesto.Peccato ...

