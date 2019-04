Mario Tozzi in tv dopo ogni disastro | Non ne posso più | mi fanno sempre le stesse

Sapiens 30 marzo 2019 : terza puntata con Mario Tozzi a Etna - ospite Lorenzo Baglioni : ... sono talmente simili al suolo lunare che proprio tra i suoi crateri sono state eseguite molte sperimentazioni da parte di enti spaziali di tutto il mondo. Si parlerà anche della recentissima ...

Mario Tozzi - onnipresente ideologo dell'emergenza climatica : Ha ragione chi sostiene che l'ingenuità di Greta Thunberg non deve far velo alla sua protesta, che a 16 anni si ha anche il diritto di essere inesperti se le intenzioni sono nobili e preziose, che l'...

Mario Tozzi contro Ferrara e Maglie : 'Chi insulta e odia Greta lo fa per nascondere i sensi di colpa' : Mario Tozzi, perché in tv si fanno tanti programmi con approfondimenti sulla cronaca e la politica, mentre quando si parla di ambiente ci si limita alle emergenze? 'Forse perché per il telespettatore ...

Clima - lo scienziato Mario Tozzi : “Bisogna chiedere scusa ai giovani per aver negato il cambiamento climatico” : L’unico adulto invitato a prendere la parola alla manifestazione sul cambiamento Climatico fridayforfuture di Roma è stato Mario Tozzi, il geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e ha detto di aver partecipato con piacere perché: “come scienziato mi sento chiamato in causa, ma anche perché sentivo il bisogno di chiedere scusa a questi ragazzi. Questa manifestazione l’avremmo dovuta fare noi adulti che ...

Mario Tozzi a Blogo : "Sapiens su Rai3 per fare intrattenimento con la cultura" (VIDEO) : "Sapiens è un programma di intrattenimento ma attraverso la cultura e l'approfondimento, qualcosa di diverso rispetto all'offerta del sabato sera. Non è un programma complicato per il pubblico, basta avere un po' di curiosità. Le tematiche trattate ci riguardano tutti. Sapiens parla di ambiente e di come è successo che l'uomo si è modifciato al punto da dominare l'ambiente, da cui invece prima dipendevano: da dove siamo venuti, come ci siamo ...

'Sapiens' - su Raitre il nuovo programma di Mario Tozzi - : Si possono prevedere i terremoti? È vero che la scienza si basa su metodi infallibili? Come saranno le strade del futuro? In che modo è cambiata la Terra dalla conquista della Luna? Sono solo alcune delle domande a cui cerca di dare una risposta " ...

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Non racconto le meraviglie come Alberto Angela - parlo di ambiente' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens ...

