Doppio omicidio, preso presunto autore

Due morti in un agguato -non di stampo camorristico- a Durazzano (BN). Le vittime sono 2 uomini, suocero e genero, familiari di un 31enne originario del Casertano, già noto alle forze dell'ordine, che da tempo vive a Durazzano, dopo il divieto di dimora a Caserta. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno identificato e fermato ilomicida, già in caserma per essere interrogato. Movente dell'agguato forse una lite di un anno fa, in seguito a un incidente stradale tra ilomicida e il figlio di una delle vittime.(Di lunedì 1 aprile 2019)