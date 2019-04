wired

(Di lunedì 1 aprile 2019)SE Press Conference, February 28th 2019si prepara ad affrontare il futuro nel segno di una profonda ristrutturazione. Che coinvolge tutti i piani aziendali, da quelloleadership, a quello del modello di business, fino a toccare lo stesso quartier generalesocietà, che si trova a Berlino. È la sede dove vengono gestiti direttamente tutti i Paesi in cui il portale di ecommerce diè approdato, tra cui l’Italia. E dove sono processati gli ordini dei 25,1 milioni di clienti che l’hanno scelto per fare shopping, pari al 6%popolazione europea (dati di novembre 2018).Il 2018 è stato un anno altalenante per la piattaforma. Il terzo trimestre ha destato qualche preoccupazione. I ricavi sono saliti dell’11,7% a 1,20 miliardi di euro e il margine operativo netto rettificato è stato di -38,9 milioni di euro, corrispondente a un margine del ...

IamBross : Come Zalando vuole diventare la “Amazon” della moda online - 360aa423c40849b : Lancio di una nuova teoria del tutto/nuovo catechismo/ nuova serie netflix che tanto comprano tutto come quarantenn… - FashionMonIta : OCCASIONI SPECIALI: come vestirsi? Ecco la guida di stile di ZALANDO PRIVÉ @ElePetrella -