VIDEO Clamoroso errore di Sebastian Vettel nel GP Bahrein F1 | testacoda e rompe l’ala

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)ha commesso un gravissimodurante il GP del, seconda tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo aver subito il sorpasso in pista di Charles Leclerc e da Lewis Hamilton si trovava in lotta con Valtteri Bottas per la terza posizione. Durante il corpo a corpo con il finlandese si è clamorosamente girato, un testa a testa incredibile e immotivato a cui successivamente è seguita la rottura dell’ala anteriore. Il quattro volte Campione del Mondo ha comunque concluso nella top 5 ma l’gli ha impedito di salire sul podio. Di seguito ildell’incidente didurante il GP delE ROTTURA AL NEL GPClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

MattiaBriga : Raga ho fatto un gol in rovesciata clamoroso. Chi c’era sa. Però nessun video pervenuto. Rimediate voi? - teresaagasucci : RT @MattiaBriga: Raga ho fatto un gol in rovesciata clamoroso. Chi c’era sa. Però nessun video pervenuto. Rimediate voi? - Ivana_De_Ruvo : RT @MattiaBriga: Raga ho fatto un gol in rovesciata clamoroso. Chi c’era sa. Però nessun video pervenuto. Rimediate voi? -