Salerno | scritte contro candidato leghista | Morite tu e Salvini

(Di domenica 31 marzo 2019) Ha pubblicato la foto delle ingiurie sulla sua pagina di Facebook, denunciando il clima di tensione che si respira in città in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. "Fascista,tu e". Questa la scritta offensiva trovata sul muro del suo ristorante da Tony Siniscalco,sindaco della Lega a Baronissi, in provincia di."Questa notte - scrive l"esponente politico - qualche idiota del secolo scorso si è divertito scrivendo sul muro del mio locale. Se per le vostre frustrazioni dovete prendervela con me estate messi male. Vigliacchi, penosi e sfigati. Spero che le nostre forze dell"ordine vi becchino".Ilsindaco non si è scoraggiato e si è rivolto ai carabinieri della stazione di Baronissi. I militari hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per scoprire gli autori del gesto. "Mi auguro - ha detto ...

