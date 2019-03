Rita Dalla Chiesa | “Forum? Non ho più visto nemmeno una puntata Anzi | se mi capita

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019)rimpiange il “suo” Forum e non ne fa mistero. La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera e ha così spiegato l’addio alla trasmissione alla quale era molto legata: “Dopo trent’anni a Mediaset quella cancellazione annunciata fu un colpo durissimo per me. Era il 2013, una giornata nella quale dovevo registrare ventotto telepromozioni, tanto per dare l’idea della popolarità della trasmissione e di tutta la pubblicità che arrivava. Intere generazioni di avvocati erano cresciute a pane e Forum, lo share era alle stelle. “Perché la chiudono?” mi chiedevo. La risposta era semplice: il mezzogiorno serviva a qualcun altro. Allora me ne andai da Mediaset. Senza chiedere spiegazioni ma anche senza che nessuno si facesse avanti per propormi qualcosa d’altro”.C’è amarezza, nelle parole di. E un po’ ...

