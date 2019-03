POLPETTE DI ZUCCA

cosacucino.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019)DIRicetta di Katia AdornettoIngredienti500gr polpa di, 100 gr pangrattato,100 parmigiano, 1 uovo, prezzemolo, sale, pepe provola.PreparazionePulire la, tagliarla a fettine disporla in teglia con carta forno aggiungere un filo di olio evo e un po’ di sale cuocere a forno statico per 30 minuti a 200°.Mettere in una ciotola laschiacciarla con una forchetta, unire tutti gli ingredienti e amalgamare bene.Da questo impasto formare Delle palline ,farcire con un pezzetto di provola, passare nel pangrattato quindi friggerle in abbondante olio di semi.

