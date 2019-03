Campionessa di canoa partorisce dopo tre mesi di coma e muore | aveva avuto una crisi

Ultimo gesto d'amore : Campionessa di canoa in coma da mesi - partorisce e muore : Partorire il suo bimbo è stato l'Ultimo gesto d'amore di Catarina Sequeira, campionessa di canoa decretata morta cerebralmente dallo scorso 26 dicembre, in Portogallo. La 26enne è riuscita a portare avanti la gravidanza e a dare la luce il proprio figlio. Sportiva di fama internazionale, la ragazza era rimasta vittima di un grave attacco di asma mentre era incinta, alla 19esima settimana di gestazione, e si trovava in casa. I ...

In coma da tre mesi partorisce e muore! La Campionessa di canoa Catarina Sequeira : Catarina Sequeira, campionessa portoghese di canoa, è morta a 26 anni dopo 3 mesi di coma: dichiarata morta cerebralmente a causa di un grave attacco di asma lo scorso 26 dicembre, i medici l'hanno tenuta in coma farmacologico per permettere al feto che aveva in grembo di crescere. Il piccolo Salvatore è nato con parto cesareo poche ore prima del decesso della mamma: "Felici anche se sofferenti nel cuore". La sportiva era alla 19esima ...