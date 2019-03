Anche Giovanni Tria fa il gufo : "Crescita verso lo zero" : Quando il centro studi di ConfindusTria osò dire che il 2019 non sarà un anno bellissimo e si chiuderà con una crescita zero, certificando l'immobilità economica dell'Italia, Matteo Salvini rispolverò l'epiteto "gufi" (di renziana memoria): "Verranno smentiti clamorosamente dai fatti" disse il vice premier leghista. Parole da cui prese le distanze l'alleato 5 stelle, Luigi Di Maio, che invece affermava che "le ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle bAnche : 'Fallo - o ci penso io' : ... ma anche i rapporti turbolenti che la Lega avrebbe sviluppato con il ministro dell'Economia ormai dai tempi della legge di Bilancio, a dicembre scorso: 'I rapporti sono eccezionali - ha precisato ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle bAnche : "Fallo - o ci penso io" : Mancano ancora i decreti attuativi perché i risparmiatori truffati dalle banche ricevano i risarcimenti di cui hanno diritti. L'attesa è legata alla firma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che da settimane avrebbe i provvedimenti pronti sulla scrivania. È un tema cruciale per il governo, in

Matteo Salvini asfalta Giovanni Tria : "Mi sono rotto le p***". La vergogna sulle bAnche : "Mi sono rotto le p***". Matteo Salvini al Forum di Confcommercio si è sfogato contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria, colpevole di "metterci troppo" a dare il via libera per i risarcimenti ai truffati delle banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2019 : Massimo Fabbrizi in testa dopo le prime due serie del trap - in corsa Anche Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : dopo il secondo posto di Jessica Rossi nelle qualificazioni (clicca qui per saperne di più), continuano ad arrivare segnali positivi dagli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico). Ottima infatti la prestazione di Massimo Fabbrizi, a punteggio pieno dopo due serie delle qualificazioni del trap, così come il britannico Nathan Hales, il turco Yavuz Ilnam, l’indiano Prithviraj Tondaiman, il ...

Giovanni Tria - il ricatto della Germania contro le bAnche italiane : come hanno imposto il bail-in : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un'accusa pesantissima contro la Germania, colpevole di aver "ricattato" l'Italia, obbligando il governo ad accettare le regole sul bail-in, la norma che consente di scaricare i costi dei salvataggi bancari anche su investitori e risparmiatori corr

Giovanni Tria : "Saccomanni fu ricattato dalla Germania sulle bAnche" : Quando in Italia è stato introdotto il bail-in "era ministro Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle finanze tedesco" che avrebbe detto che "se l'Italia non avesse accettato, si sarebbe diffusa la notizia che l'Italia non accettava perché aveva il sistema bancario prossimo al fallimento e questo avrebbe significato il fallimento del sistema bancario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo ...

Giovanni Gastel : «Marella Agnelli - e quell’eleganza Anche un po’ malinconica» : Marella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliMarella AgnelliÈ una Marella Agnelli bellissima e sensibile quella che emerge dal ricordo di Giovanni Gastel, grande fotografo che della moglie dell’Avvocato Agnelli era ammiratore oltre che collega e amico. «Eravamo imparentati», ...