A Londra sulle tracce dei Queen e di Freddie Mercury

Londra si prepara alla Brexit senza accordo : azzerati i dazi sulle importazioni dall’estero : Lo scenario del «No Deal» si avvicina e il Regno Unito si prepara a un’uscita dall’Ue senza accordo. Il giorno dopo la bocciatura dell’accordo della premier May, arriva l’annuncio del taglio dei dazi sulle importazioni in caso di Brexit senza accordo. Il regime temporaneo per evitare un balzo nei prezzi per i consumatori e un’interruzione delle cat...