A Bratislava non ha vinto Juncker

(Di domenica 31 marzo 2019) Bisognerebbe smetterla di leggere la realtà con occhi (troppo) condizionati dalle proprie idee, perché quello è il campo delle opinioni più che della analisi. Sta succedendo anche in queste ore dopo il voto per le presidenziali in Slovacchia, voto che porta Zuzana Caputova al vertice istituzionale del suo paese.Questo voto infatti è ben altra cosa da quello che alcuni provano a descrivere, nel senso che non è affatto la rivincita progressista ed europea contro le brutture dei populisti di destra.Ma andiamo con ordine, perché le vicende slovacche non sono di semplicissima lettura.Punto primo: il paese è scosso da un anno a questa parte da una crisi fortissima di credibilità della sua classe politica, pesantemente indiziata di scarsa trasparenza e frequentazioni poco raccomandabili. Tragico riscontro di tutto ciò ...

