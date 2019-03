Tutti sul palco con Francesco De Gregori!

Glaad Media Awards : Tutti i look (bizzarri) sul red carpet : EJ JohnsonEJ JohnsonGwyneth Paltrow in Peter PilottoGwyneth Paltrow in Peter PilottoJamie Lee CurtisOlivia Munn in Yanina CoutureOlivia MunnLogan Browning in PatBoAriadne GettyChelsea RendonHannah HartMelissa FumeroMelissa FumeroRachel BloomRachel BloomNatasha Rothwell Natasha RothwellTanya SarachoSer AnzoateguiShoshannah SternSophie LabelleSophie LabelleYeardley SmithLizzo (Melissa Jefferson)Lizzo (Melissa Jefferson)Meghan TrainorMeghan ...

Rapporto annuale WMO : Tutti i DATI sul clima e gli eventi meteo estremi del 2018 tra ondate di caldo e freddo - incendi - cicloni e tempeste : Ogni anno, l’Organizzazione meteorologica Mondiale (WMO) pubblica la “WMO Annual Statement on the Status of the Global climate” attraverso i DATI forniti dai Servizi Nazionali meteorologici e Idrologici e altre organizzazioni nazionali e internazionali. Da oltre 20 anni, questi rapporti vengono pubblicato per informare i governi, le agenzie internazionali e altri partner della WMO e il pubblico generale sul clima globale e le importanti tendenze ...

Rassicurazioni sulla resistenza del Samsung Galaxy Fold - 500.000 piegamenti Tutti in un video : Dopo aver visto il Samsung Galaxy Fold per la prima volta, la domanda degli esperti ma anche dei potenziali acquirenti è stata una sola: quanto è in grado di resistere lo smartphone pieghevole all'usura del tempo? I dubbi non sono pochi e Samsung sa bene che proprio questi ultimi possono essere una discriminante seria per l'acquisto del device super costoso (ben 2000 euro). Per questo motivo, sul canale YouTube dell'azienda, è stato caricato un ...

Milan-Uefa : l'accordo sul FFP conviene a Tutti : L'appuntamento, almeno in linea teorica, è fissato per maggio , ma la guerra Milan-Uefa alla voce FFP finirà molto prima . Questo trapela e questo, in fondo, è il logico finale di una storia che si ...

David di Donatello 2019: la sera di «Dogman» e «Sulla mia pelle». Tutti i premi

Giro d’Italia 2019 - Tutti i dettagli sulle maglie : sponsor - come sono fatte - colori - materiali - scritte - soldi e curiosità : Oggi sono state ufficialmente presentate le maglie del Giro d’Italia 2019 ma conosciamo nel dettaglio le casacche che saranno protagoniste durante la Corsa Rosa che prenderà il via sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. CHI HA REALIZZATO LE maglie DEL Giro D’ITALIA 2019? sono state prodotte da Manifatture Valcismon, Castelli ha curato il design e i particolari. come sono fatte LE maglie DEL Giro D’ITALIA ...

Fiumicino - scatta allerta anti-terrorismo sulla pista. Volo per gli Usa evacuato per controllare Tutti i passeggeri : “C’e’ una bomba a bordo del Volo per New York”. E’ iniziata con un’e-mail di un anonimo la giornata d’inferno per circa 150 passeggeri in partenza questa mattina da Roma, direzione aeroporto di Newark. Oltre 4 ore di attesa e controlli ripetuti a causa di un allarme poi rivelatosi frutto di una millanteria, fino alla definitiva cancellazione del Volo, decisa dalla compagnia aerea dopo le 13. Si stava già muovendo sulla pista dell’aeroporto di ...

Vela – Sul Garda si lavora per il CICO 2019 : Tutti i dettagli : L’italiano Classi Olimpiche 2019 sul Garda di Lombardia La macchina organizzativa dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2019 è in moto. Sotto l’attenta regia della Federazione Italiana Vela, rappresentata, nell’ambito del comitato locale, dal Consigliere Nazionale Domenico Foschini e dal presidente della 14° Zona Rodolfo Bergamaschi, il gruppo con i Club velici di Gargnano, Canottieri Garda, Toscolano Maderno e UniVela ...

Alvin contro le polemiche a L'isola dei Famosi : "Tutti conduttori sul divano di casa" : A pochi giorni dalla fine dell' Isola dei Famosi , Alvin prende le difese del reality difendendolo da tutte le polemiche e le critiche a cui è stato sottoposto da parte dei detrattori, riguardo alcuni ...

Insulti omofobi Evra - il francese ne paga le conseguenze : Tutti i dettagli : Alla fine ne ha dovuto pagare le spese. Dopo gli Insulti omofobi verso i calciatori del PSG, per Patrice Evra è arrivata la denuncia. L’ex difensore si era letteralmente scatenato sui social network dopo la vittoria degli inglesi negli ottavi di finale, prendendosela in particolare con l’ex Jerome Rothen. Poi aveva rincarato: “Paris, vous etes des pedes…” (Parigi, siete dei fro..), aggiungendo: “Qui ...

Altroconsumo indaga sulla trasparenza degli operatori : bene Fastweb e Coop Voce - male Tutti gli altri : Altroconsumo ha pubblicato un'indagine sulla trasparenza degli operatori mobile: pochi, come Fastweb e Coop Voce, si sono distinti in positivo, tutti gli altri in negativo. L'articolo Altroconsumo indaga sulla trasparenza degli operatori: bene Fastweb e Coop Voce, male tutti gli altri proviene da TuttoAndroid.

Salvini sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche". Il 13enne : "Che avrebbe detto se fossimo morti Tutti?" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese". Il 13enne premiato all'ambasciata egiziana: "Di Maio vuole darmi la cittadinanza, di lui mi fido"

Giuseppe Zeno in Mentre Ero via è Stefano De Angelis : Tutti i dettagli sul nuovo personaggio : Dopo il Paradiso delle Signore finalmente un gradito ritorno nel prime time di Rai1 con Giuseppe Zeno in Mentre Ero Via. Questo è il titolo della fiction con Vittoria Puccini che prenderà il via giovedì 28 marzo proprio sulla rete ammiraglia della tv pubblica portando misteri e intrecci amorosi in quello che può essere considerato il terzo capitolo della saga dedicata alla rinascita femminile. Giuseppe Zeno sarà al fianco di Vittoria Puccini ...