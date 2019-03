Ragazza uccisa in 2002 | spunta nuovo Dna

Nicoletta Indelicato colpita con 12 coltellate : l’autopsia sulla Ragazza uccisa a Marsala : I risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Nicoletta Indelicato, la venticinquenne uccisa la notte tra sabato e domenica scorsi in contrada Sant'Onofrio, a circa sette chilometri nell'entroterra di Marsala. I fendenti mortali sono stati quelli inferti alla schiena, con la lama che ha raggiunto i polmoni, e al collo, con taglio della vena giugulare.Continua a leggere

Ragazza uccisa nel trapanese - due fermi : I carabinieri hanno arrestato due persone - in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla procura della repubblica di Marsala - per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane scomparsa domenica scorsa a Marsala, il cui corpo è stato ritrovato dagli investigatori in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne marsalesi. Sono Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati per omicidio e soppressione di cadavere. ...

Ragazza uccisa a Marsala - due fermi : 8.14 I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato due persone indiziate dell'omicidio di Nicoletta Indelicato, la 25enne la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori domenica scorsa. Il cadavere della giovane è stato trovato dai carabinieri nelle campagne di Sant'Onofrio. Gli arrestati sono un 34enne e una 29enne, entrambi residenti a Marsala.

Londra - ancora una Ragazza uccisa : ANSA, - Londra, 19 MAR - ancora sangue per le strade di Londra dove un'altra ragazza, non ancora maggiorenne, è stata accoltellata a morte, ultimo anello di una catena ormai lunga di vittime ...

Oggi il saluto a Lala Kamara - la Ragazza uccisa a Manchester - attese migliaia di persone : Arriveranno a centinaia da tutta Italia ed Europa per l'ultimo saluto a Lala Kamara, la giovane italo-senegalese uccisa sabato a Manchester . Il funerale si terrà Oggi in un capannone preso in affitto ...

Messina - Ragazza uccisa da fidanzato. Napoli - donna picchiata a morte dal marito : Nel giro di poche ore a Napoli e a Messina si sono consumate assurde tragedie tra le pareti domestiche . Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 23 anni, è stata trovata morta nel letto della sua ...

Ragazza picchiata e uccisa dal fidanzato. Ultimo post Fb per l'8 marzo : 'No alla violenza' : 'Lasciati alle spalle ciò che ti ha fatto soffrire. Lasciati alle spalle ciò che ti ha ferito. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non ...