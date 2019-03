Piccoli Traoré crescono | che gol del fratello di Hamed Jr! VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Amad Diallo, classe 2002,del più celebreJunior dell’Empoli, sta incantando con la Primavera dell’Atalanta. Il calciatore, trequartista o ala, ha già impressionato Gasperini, in estate nel ritiro. Oggi, è stato protagonista della vittoria della Primavera bergamasca sul Milan, segnando un gol che si commenta da solo. In basso ilCos’ha fatto #Traorè Questa la magia del numero 7⃣ nella sfida contro il #MilanVai su per rivivere le emozioni di tutti i match di #SiPrimavera!#Atalanta#Sportitalia pic.twitter.com/QjFBs2D57U— Sportitalia (@tvdellosport) 30 marzo 2019Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in ...