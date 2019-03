Miami | Federer batte Shapovalov | in finale con Isner VIDEO

Federer batte Shapovalov e 'vola' in finale a Miami : Torino - 'Sì, s ono molto vecchio : giocavo già nel Tour quando Denis non era ancora nato. Ma mi dà un po' di pepe vedermela con i giovani…'. Roger Federer ha 37 anni, e 7 mesi,, 19 in più di ...

ATP Miami – Il maestro Federer dà ripetizioni all’allievo Shapovalov - King Roger vince in due set e vola in finale : Il tennista svizzero conquista la nona finale nel torneo di Miami, la cinquantesima in carriera nei Masters 1000 La leggenda di Federer continua senza sosta, raggranellando record su record ogni giorno che passa. Grazie alla vittoria in semifinale a Miami contro Shapovalov, King Roger conquista la cinquantesima finale a livello di Masters 1000, la nona restringendo il campo al torneo statunitense. AFP/LaPresse Un numero pazzesco, che lo ...

Federer-Isner - Finale Masters 1000 Miami 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming. Come vedere la partita : Roger Federer e John Isner si affronteranno nella Finale del Masters 1000 di Miami 2019. Il Maestro ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov in due rapidi set e si è confermato un fuoriclasse autentico desideroso di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso il recente atto conclusivo contro Thiem a Indian Wells, il solido statunitense ha avuto la meglio sull’altro canadese Auger-Allassime imponendosi grazie a due tie-break. Lo svizzero ...

Isner-Federer - Finale Masters 1000 Miami 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : La Finale del Masters 1000 di Miami vedrà sfidarsi John Isner e Roger Federer. La vecchia guardia ha sconfitto la gioventù che avanza. In questo modo si possono riassumere le due semifinali del torneo della Florida con l’americano e lo svizzero che hanno sconfitto rispettivamente i due giovanissimi canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Per il gigante americano si tratta della seconda Finale consecutiva a Miami, dove ha ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer incanta e vola in finale. Sconfitto Denis Shapovalov in due set : L’attacco al potere della Next Gen è ancora una volta rimandato. Lo svizzero Roger Federer (n.5 del ranking) vola in finale nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti), sconfiggendo in due set (6-2 6-4) il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Un match che non ha avuto storia quello andato in scena sul cemento della Florida. L’elvetico ha condotto le danze come e quanto ha voluto, esibendo un ...

