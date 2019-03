ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2019) Il primo stop a Salisburgo C’è grande preoccupazione nel Napoli per le condizioni di Lorenzoche ieri si è fermato in allenamento per un dolore all’adduttore.si era già fermato a Salisburgo pochi minuti prima della partita. Si è poi riposato in concomitanza con la pausa della Nazionale e all’inizio della settimana ha ripreso gli allenamenti. Sembrava che tutto procedesse per il meglio e invece ieri il nuovo stop. Oggi se ne saprà di più. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbe stare fermo anche più di venti giorni e quindilacon l’Arsenal in Europa League.L'articolo Ildilacon l’Arsenal ilNapolista.

SSCNapoliNews : Il Corsport: Insigne rischia di saltare la doppia sfida con l’Arsenal - napolista : Il Corsport: Insigne rischia di saltare la doppia sfida con l’Arsenal Oggi la risposta definitiva. Il primo stop a… - salvione : Napoli, Insigne salta la Roma. In dubbio anche le due gare con l'Arsenal -