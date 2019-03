lastampa

(Di sabato 30 marzo 2019) Sono passati quasi. Era il 3 febbraio 1990 e "La Stampa" scrisse che stava nascendo un campione: Kristian, ancora ventenne, vinceva la sua prima gara di Coppa del Mondo. In casa, a Cortina, dove gli uomini-jet non si sono mai più sfidati. Per "Sci senza confini" l'ex-discesista rivive quelle emozioni, all'indomani dei Campionati Italiani a cui ha partecipato ...

LaStampaTV : VIDEO | Ghedina, trent’anni in discesa libera -