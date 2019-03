Tennis | Miami | Federer batte Anderson e trova Shapovalov in semifinale

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer domina Anderson - Shapovalov centra la doppietta canadese : Si completa il quadro delle semifinali al Masters 1000 di Miami e gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Roger Federer e Denis Shapovalov. Lo svizzero ha dominato contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori. Semplicemente perfetto. Un Roger Federer scintillante si ...

Tennis : Juan Martin Del Potro si allena sul rosso a Miami. Possibile rientro a Madrid : La stagione della terra rossa sta per entrare nel vivo. Dopo il Masters 1000 di Miami, il circuito ATP arriverà in Europa con il primo classico appuntamento di Montecarlo. Poi sarà il turno di Madrid, Roma e del Roland Garros, con i mezzo tanti altri importanti tornei come quello di Barcellona. Chi proverà ad essere protagonista sul rosso è Juan Martin Del Potro. L’argentino non è ancora sceso in campo nel 2019 per un problema al ...

Tennis - Miami applaude la sorpresa Auger-Aliassime : il baby canadese in semifinale : Da lunedì tra i primi 40 al mondo Auger-Aliassime, che da lunedì entrerà di diritto tra i primi 40 del mondo, l'unico nato nel 2000, attualmente sarebbe il numero 33,, nei quarti di finale del torneo ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video e tv - orario - Tennis - : tennis, Diretta Miami Open 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in Diretta streaming video.

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer doma Daniil Medvedev in due set ed accede ai quarti di finale : Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza ...