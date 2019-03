Ong | su porti sicuri Libia Viminale mente e copre atrocità

Federazione Medico Sportiva Italiana : cOngresso a Roma : Il prossimo mercoledì 27 marzo, presso l'Hotel "Rome Cavalieri", si aprirà il XXXVI congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Ong Mediterranea - prima pagina di Repubblica : "Aprite i porti". Che caso : chi c'è a bordo della Mare Ionio : "Aprite i porti". Più endorsement di così, non si può. Repubblica si schiera con un titolone in prima pagina a fianco della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans, da qualche ora ferma al largo di Lampedusa con a bordo 50 migranti salvati (in situazioni ancora poco chiare) nel

La Ong Mare Jonio soccorre 49 migranti - è già davanti a Lampedusa. Stop di Salvini : «Porti chiusi» : La Ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Modalità improprie, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

La Ong Mare Jonio soccorre 49 migranti - è già davanti a Lampedusa. Stop di Salvini : «Porti chiusi» : La ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Modalità improprie, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

La nave Mediterranea è ferma davanti Lampedusa. Salvini : “I porti erano e rimangono chiusi”. Di Maio : “Ong non ha rispettato le regole” : E' alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L'imbarcazione, che non ha l'autorizzazione allo sbarco, e' circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorita' italiane un "porto sicuro", prima di fare rotta ...

Ong italiana con 49 migranti a bordo arrivata a Lampedusa. Nuovo stop del Viminale : 'Porti restano chiusi' : "La nave non entra mai in porto". Così il vicepremier leghista e ministro ministro dell'Interno Matteo Salvini in riferimento alla "Nave Jonio" della Ong Mediterranea, con 49 migranti a bordo, alla ...

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : 'Porti aperti - scendete qui' : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente'.

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : "Porti aperti - scendete qui" : È arrivata nei pressi del porto di Lampedusa la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo 49 Migranti salvati ieri. "Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell'ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare", ha spie

Migranti : Ong italiana soccorre 50 naufraghi - per Salvini i porti restano chiusi : L’operazione di soccorso al largo della Libia e poi la conferma del viaggio verso l’Italia. Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human a bordo della nave Mare Jonio, battente bandiera italiana quindi non indirizzabile altrove perché straniera, lo ha confermato all’Ansa al termine del salvataggio di 49 Migranti, tra cui 12 minori, che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Dalla mattina del 19 marzo la nave è nelle acque ...

Ong soccorre barcone con 50 migranti Salvini : «I porti erano e restano chiusi» : L’operazione effettuata dalla nave Mare Jonio che batte bandiera italiana e che ora si dirige verso l’Italia: «Roma ci indichi un porto sicuro». Dal Viminale una direttiva per bloccare i salvataggi di tutte le ong. Salvini: «I porti restano chiusi»

Ong italiana soccorre un gommone con 50 naufraghi : "Diteci dove dirigerci" | Salvini : "I porti erano e restano chiusi" : La Mare Jonio: "Chiederemo all'Italia un porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici". A bordo del gommone in avaria c'erano anche 12 minori

Migranti - 007 'assist' a Salvini contro Ong/ "Con porti chiusi diminuisce illegalità" : Migranti, report 007 in Parlamento 'assist' per Salvini contro le Ong, 'importata molta illegalità, con riduzione sbarchi e porti chiusi è ridotta'

Ora i servizi accusano le Ong : "Così importiamo l'illegalità" : La relazione annuale dei servizi segreti promuove la linea del governo e del Viminale che di fatto hanno dato una stretta alle operazioni in mare da parte delle Ong sul fronte migranti. Gli 007 italiani sono convinti che questo blocco delle navi umanitarie abbia abbassato i rischi di importare illegalità nel nostro Paese. Il documento presentato dal premier, Giuseppe Conte e dal direttore del Dis (il coordinamento) Gennaro Vecchione e dai ...

MotoGP - UFFICIALE : la “LOng Lap Penalty” farà parte del regolamento sportivo. Come funziona la nuova sanzione? : E dunque da oggi la “Long Lap Penalty” entrerà a far parte del regolamento sportivo della MotoGP. In data odierna, infatti, la sanzione a carico dei piloti è stata approvata dalla Grand Prix Commission, confermando quello che tutti si aspettavano circa l’introduzione di questa nuova penalità. Una tipologia particolare che va ad ampliare il quadro di scelta dei commissari, quando sarà necessario intervenire in caso di un ...