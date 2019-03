Meteo | alta pressione su tutta Italia | week-end stabile ma a tratti fresco

Meteo : si allontana la perturbazione - domani alta pressione Previsioni nel dettaglio : La perturbazione presente da diversi giorni sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del sud, sta terminando le sue ultime riserve ed è pronta ad essere totalmente spazzata via dall' alta ...

L'aliscafo salta lo scalo di Stromboli per condizioni Meteo avverse e scoppia la polemica : Fin qui la cronaca. Immediate partono le proteste e l'ex consigliere comunale liparoto Franco Utano che scrive al sindaco. "Trovo veramente vergognoso - dice Franco Utano - il mancato ormeggio dell'...

Meteo - alta pressione : temperature miti per tutto il wee end - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : L' alta pressione ci garantirà bel tempo e temperature miti per tutto il weekend, poi però durante l'inizio della prossima settimana la campana anticiclonica si indebolirà a causa di una saccatura di ...

Previsioni Meteo per la 3ª decade di Marzo : prevalenza dell’alta pressione con caldo e siccità - ma a fine mese potrebbe tornare a ruggire l’inverno : Previsioni Meteo – Il mese di trapasso tra inverno e primavera continua a mostrare connotati in prevalenza tipici primaverili, con temperature in linea generale sopra le medie e tempo asciutto. Ogni tanto, però, ci sono delle interruzioni delle fasi anticicloniche e più calde preminenti, a opera di moderate azioni instabili provenienti dai settori settentrionali, caratterizzate da aria piuttosto fresca o anche fredda. Insomma, azioni ...