L’Enel toglie l’acqua dal lago di Sauris | in provincia di Udine | ed emerge l’antico borgo

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ildi, indi, è stato svuotato quasi completamente dei suoi 70 milioni di metri cubi d'acqua, facendo rire le rovine dell'anticodi La Maina. Come riporta il Messaggero Veneto, nel corso della Seconda Guerra Mondiale i prigionieri di guerra neozelandesi furono adibiti alla costruzione della diga e con i suoi 136 metri di altezza era la più alta d'Italia.L'Enel effettua costanti monitoraggi al complesso lacustre e in questi giorni ha abbassato il livello delle acque per effettuare dei rilievi sulla diga stessa. I lavori proseguiranno ancora per alcune permettendo così a quanti si recheranno nel comune più in quota della nostra, di ammirare la vallata così come era prima della costruzione della diga, i cui lavori sono iniziati nel 1941 mentre l`inaugurazione è avvenuta nel 1948.Nei pressi della ...

