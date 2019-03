Il Giallo fa 90 e non ha paura del futuro

La direttiva copyright non basta - il governo Gialloverde può annacquarla : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright, che sostituisce la n.29 del 2001 e declina gli obblighi degli operatori del web in modo profondamente diverso. Dopo un braccio di ferro durato circa tre anni, nell'assemblea di Strasburgo si è formata una maggioranza favorevole alle nuove norme, sebbene ci fossero state varie modifiche alla bozza iniziale, che prevedeva obblighi ancora più stringenti per i ...

Paradossi Giallo-verdi/ L'alleanza innaturale e il Reddito che non paga : Ma quanto potrà durare questa tensione evidente tra volontà popolare e decisione politica? Non molto, si potrebbe scommettere. Anche perché se Salvini può distrarsi, in balia dei dolci effetti ...

Roma-Napoli è l'ultima spiaggia per i Giallorossi : un pari potrebbe non bastare : Roma-Napoli è diventata una partita delicatissima per la stagione dei giallorossi: si gioca il 31 marzo alle 15:00 e sarà possibile vederla su Sky calcio e Sky sport serie A oppure in modalità streaming su Sky Go. Roma-Napoli è la partita di cartello del ventinovesimo turno di serie A, giornata in cui è in programma anche Inter-Lazio....Continua a leggere

Giallo di Imane Fadil - l'appunto sul fascicolo dell'obitorio : 'Non farla vedere a nessuno' : Non farla vedere a nessuno ". E' la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo ...

Giallo sulla morte di Imane Fadil - il pm all’obitorio : “Non fate vedere il corpo a nessuno” : In attesa dell'autopsia sul cadavere della donna, deceduta il primo marzo in seguito ad avvelenamento da sostanza radioattiva, gli inquirenti hanno tassativamente vietato che il corpo venga visionato da chicchessia presso l'obitorio di Milano.Continua a leggere

Il Giallo della modella : i conti che non tornano sull'avvelenamento : Si complica ancora, se possibile, il mistero intorno alla morte di Imane Fadil. Smentita dagli scienziati l'ipotesi del 'mix di sostanze radioattive', si continua a seguire la pista dell'avvelenamento.

Giallo sui metalli nel sangue di Fadil. Il referto sui valori : «Livelli non tossici»|Video : I risultati del Centro Antiveleni Maugeri inviati agli inquirenti. Gli investigatori non escludono sostanze radioattive. «Ciò non è desumibile dai test». La documentazione clinica sotto sequestro. Mercoledì o giovedì l’autopsia

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - Giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

Il Giallo della morte di Imane Fadil e il caso Ruby - il legale : “Non era un tipo da suicidio” : Perché è morta Imane Fadil? È giallo sulle cause del decesso della modella 34enne di origine marocchina, testimone chiave nel processo Ruby Ter, avvenuta il primo marzo a Milano per un mix di sostanze radioattive. Il suo avvocato, Paolo Sevesi: "Non era il tipo che avrebbe potuto suicidarsi, non era mai depressa. Il libro che stava scrivendo? Filosofico, non su Ruby".Continua a leggere

Gli F35 e il "Giallo" dei 389 milioni non pagati : Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha confermato che l'Italia deve ancora saldare il pagamento di alcuni...

Alla Francia non piace il bluff Gialloverde sulla Tav : Dopo tanto sbraitare, Alla fine si è capito: la discussione sulla Tav Torino-Lione, che – almeno nei retroscena giornalistici – ha rischiato di mandare a picco il governo Conte, è rimandata. Per i gialloverdi l'unico obiettivo è prendere tempo fino alle Europee del 26 maggio, così da poter continuar

Chievo-Milan - Riccio (vice Gattuso) : “Non è mai facile contro i Gialloblù” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luigi Riccio, vice allenatore del Milan, ha parlato della vittoria contro il Chievo partendo dall’espulsione del tecnico Gennaro Gattuso: “Gattuso ha mandato me a parlare per quell’episodio, ma sono cose che succedono in campo. Si sono chiariti a fine gara, è tutto […] L'articolo Chievo-Milan, Riccio (vice Gattuso): “Non è mai facile ...

Il Giallo di Sonia - trovata morta in una casa non sua all’Aquila : “Era scomparsa da giorni” : morta a poca distanza dal suo ritrovamento all'Aquila, ma sulla sua scomparsa c’è un buco che parte da venerdì, dopo una discussione avuta con il compagno. Si tinge di giallo al momento la morte di Sonia Trinetti, la 54enne aquilana ritrovata l’altro ieri pomeriggio in una casetta di legno tra la frazione di Collebrincioni e il quartiere di San Francesco. La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta contro ignoti, per il reato di omicidio ...

Il sentito derby tra Spezia e Livorno ha chiuso il programma della 26a giornata di Serie B. I liguri si sono ...