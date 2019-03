Di Maio | non voglio paese con libera circolazione armi | né io né M5S

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io uncon ladellenon lo. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani”. Cosi’ su facebook il vicepremier Luigi Dirisponde alla proposta leghista.“Se mai un giorno avro’ la fortuna di avere un figlio- aggiunge-che vada a scuola sereno e tranquillo, che da adolescente passi il tempo a studiare e a viversi la vita, non che trovi il modo di comprarsi facilmente una pistola. Abbiamo fin troppi problemi da risolvere in questo, non aggiungiamone altri”.Ancora, “pensiamo alle imprese e a creare nuovi posti di lavoro, piuttosto. L’Italia ha bisogno di questo, di piu’ opportunita’ per i giovani, di piu’ facilitazioni per chi vuole fare figli, di piu’ sostegno alle ...

matteorenzi : Salvini dà dei “gufi” a Confindustria che prevede per l’Italia #crescitaZERO. Di Maio lo attacca: «Noi non siamo Re… - davidealgebris : La manovra Salva Italia (per non fare saltare Italia) di Mario Monti fu di €37 miliardi. Il governo dei CIALTRONI… - TeresaBellanova : La maggioranza ha approvato due Misure bandiera ma non quello che serve al Paese. Di Maio e Salvini non hanno riso… -