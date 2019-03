Congresso Verona | anche un feto di gomma tra i gadget | “L’aborto ferma un cuore che batte”

Congresso Verona : “L’omossessualità è un abominio - va curata” - “l’aborto? Un delitto”. Il videoracconto : Si è aperta questa mattina a Verona la XIII edizione del Congresso Mondiale della Famiglia. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di persone da tutto il mondo sono arrivate al palazzo della Gran Guardia. “Noi siamo per una visione positiva della famiglia – spiega il presidente dell’Organizzazione Internazionale della Famiglia, Brian Brown – intesa come l’unione tra un uomo e una donna nel matrimonio”. Una prospettiva condivisa ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso ". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Congresso Verona - ministro Bussetti : “Ci vado perché sono stato invitato ma non sposo ideologia degli organizzatori” : “Io sono stato invitato dagli organizzatori mesi fa, ho dato la mia disponibilità ma questo non significa sposare l’ ideologia o l’idea di chi ha organizzato il convegno“. Motiva così la sua partecipazione al 13mo Congresso mondiale delle famiglie a Verona il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti , ospite di “Effetto giorno”, su Radio24. E aggiunge: “. Spero di dare il mio contributo innanzitutto ...

Revenge porn e Congresso a Verona - certa destra è indifferente ai diritti : Lega e M5S hanno fatto in modo che non passasse la norma contro il Revenge porn (nonostante Di Maio abbia poi aperto sulla possibilità di approvarlo). Tanto fumo per niente. Tante balle sull’interesse per la lotta contro la violenza sulle donne per poi latitare sull’unica norma attualmente indispensabile. E mentre la Lega si assicura il consenso di quel popolo dal grilletto facile che vuol essere libero di sparare a chiunque minacci ...