Concorso 258 infermieri Roma | riaperti e modificati i termini del bando

(Di venerdì 29 marzo 2019) È stato pubblicato il 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, ildedicato al258, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea diIl 22 febbraio 2019 sono statidel: c’è tempo fino al 25 aprile 2019 per presentare le domande. Vediamo assieme le nuove indicazioni contenute nella delibera.258: la riapertura delIl 22 febbraio, con la Delibera n.175 del 22/02/19, sono statiper la presentazione delle domande per il258: il 25 Aprile 2019 la data ultima per l’invio delle domande.Le nuove disposizioni prevederebbero:Una riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari di truppa delle Forze Armate congedati ...

