Al Re di Giordania la lampada della pace dei frati di Assisi : "Proteggiamo Gerusalemme. La Palestina sia Stato autonomo" : Re Abdullah di Giordania ha ricevuto dai frati di Assisi la lampada della pace . Il riconoscimento gli è Stato attribuito per l'importante ruolo svolto dal suo Paese nell'accoglienza dei delle persone scappate dalla guerra in Siria. Nella città di San Francesco erano presenti anche il premier Conte e Angela Merkel, che ha ricevuto il riconoscimento dei frati di Assisi lo scorso anno. Il re e la cancelliera sono stati intervistati ...

Assisi - Lampada della pace a re Abdallah di Giordania : "Proteggere Gerusalemme - città di unione tra le fedi" : La città di San Francesco blindata per la presenza dei reali, della cancelliera Merkel e del premier Conte. Il custode del Sacro Convento: "L'Europa non ceda ai sovranismi"

Le eccellenze della Basilicata presenti ad Assisi alla cerimonia di consegna della Lampada della Pace ai Reali di Giordania il 29 marzo. Da ... : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca Melfi:arrestato 42enne per detenzione illegale di pistola 21 ore ago ASCOLTA RSC Pubblicità

I frati di Assisi premiano il re di Giordania con la Lampada della Pace : 'Per l'impegno per i diritti umani e l'accoglienza' : E i valori che la Lampada della Pace promuove sono valori di cui il nostro mondo ha estremo bisogno. Gli sforzi del re per la Pace , l'armonia e la solidarietà sono stati riconosciuti a livello ...

I frati di Assisi premiano il re di Giordania con la Lampada della Pace : "Per l'impegno per i diritti umani e l'accoglienza" : Il 29 marzo re Abdullah II di Giordania sarà ospite del Sacro Convento di Assisi. Riceverà in dono la Lampada della Pace di San Francesco che i frati hanno scelto di assegnargli per il suo impegno a favore dei diritti umani e dell'accoglienza dei rifugiati. Lo ha annunciato padre Enzo Fortunato nel corso di un incontro nella sede della Stampa Estera a Roma. "Il mondo è chiamato a scegliere tra paura e fiducia nell'altro. Noi ...