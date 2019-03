Zingaretti in conference call con Guerini di En marche | Insieme in una maggioranza

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Unacon Stanislas, il plenipotenziario di Emmanuel Macron nel partito 'La Republique En'. Nicolarisponde indirettamente così alle polemiche nel Pd sulla candidatura dell'italiano Sandro Gozi nelle liste di 'En'. Una risposta con un fatto, diciamo così. Laè avvenuta questa mattina, apprende Huffpost.– sì, ha proprio lo stesso cognome del Dem Lorenzoma non sono parenti – è stato tra i primi a congratularsi conper la vittoria alle primarie del Pd. Oggi lacon la promessa di rivedersi a breve a Bruxelles o Parigi e di finirein unaprogressista contro gli euroscettici nell'Europarlamento che sarà eletto a maggio.Sostanzialmente il neoeletto segretario del Pd e il rappresentante di Enhanno discusso ...

