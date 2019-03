Terremoto - due scosse di magnitudo 3.1 a largo delle Marche : Terremoto, due scosse di magnitudo 3.1 a largo delle Marche La terra ha tremato intorno alle 21.59 e alle 23.03. Secondo i rilevamenti dell'Ingv l'epicentro del sisma è stato a 10-18 km di distanza da Pedaso, vicino a Fermo. Non si segnalano danni Parole chiave: ...

Terremoto a Francica e Mileto - in Calabria : due scosse di 2.5 e 3.3 : Terremoto a Francica e Mileto, in Calabria: due scosse di 2.5 e 3.3 Le due località si trovano in provincia di Vibo Valentia. Non si segnalano danni a persone o a cose Parole chiave:

Due scosse di Terremoto lievi in Sicilia - epicentro vicino Gangi : Situazione più movimentata del solito oggi nel sottosuolo italiano. Due scosse di terremoto ravvicinate hanno interessato la Sicilia settentrionale, in particolare la zona di Gangi, in provincia...

Terremoto - due lievi scosse tra le province di Salerno e Avellino : Terremoto, due lievi scosse tra le province di Salerno e Avellino Le due scosse sono ste registrate all'1.37 e alle 5.28. Tra i Comuni più vicini all'epicentro sono Castelnuovo di Conza (Salerno) e Conza della Campania (Avellino) Parole chiave: ...

Due forti scosse di Terremoto nel Golfo del Bengala - paura in India : Due forti scosse di terremoto sono state registrate nel Golfo del Bengala: il primo evento, magnitudo 5.2, è stato seguito pochi minuti dopo (01:39 UTC) da una scossa magnitudo 4.9. I terremoti hanno avuto epicentro in mare ma sono stati avvertiti ed hanno scatenato il panico nelle località di Porur e Chennai. Non è stata diramata l’allerta tsunami e non si registrano danni. L'articolo Due forti scosse di terremoto nel Golfo del Bengala, ...

Terremoto : dopo due anni tornano a Norcia le monache benedettine : Festa per la comunità di Norcia a due anni dal Terremoto: sono tornate a casa le monache benedettine di sant’Antonio, dopo oltre due anni dal sisma che ha reso inagibile il monastero. Le otto claustrali, guidate da madre Caterina Corona, avevano trovato accoglienza dalle consorelle di Santa Lucia a Trevi. Ieri si sono stabilite in un modulo abitativo adattato a monastero e posizionato nel giardino della struttura ex Santa Pace. La ...

Terremoto - due scosse a Ragalna : una di magnitudo 3.4 : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi ha registrato due scosse di Terremoto a Ragalna, in provincia di Catania. Una di magnitudo 3.4

Terremoto - due scosse tra Toscana e Romagna : epicentro a San Godenzo : Terremoto, due scosse tra Toscana e Romagna: epicentro a San Godenzo L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Nessun ...

