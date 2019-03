corrieredellosport

(Di giovedì 28 marzo 2019)- Nessuna preoccupazione per, l'attaccante sta bene e sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la partita contro il Napoli . Il centravanti bosniaco nel primo pomeriggio è stato ...

SerieANewsUN : ?? Roma, accertamenti per Dzeko. E la moglie si tatua «Edin» sul polso ?? L'attaccante bosniaco a Villa Stuart dopo… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Roma, l'esito degli accertamenti per #ElShaarawy ?? - DiMarzio : #Roma, l'esito degli accertamenti per #ElShaarawy ?? -