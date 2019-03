Quanti computer Asus sono stati colpiti dall' attacco hacker?

E’ italiano il sistema di calcolo più veloce - superiore anche ai computer Quantistici : Un circuito elettronico innovativo in grado di risolvere calcoli complessi ad una velocità finora mai raggiunta non solo dai più potenti computer digitali classici, ma anche dagli avveniristici computer quantistici. Un risultato ottenuto dal Politecnico di Milano che rivoluzionerà l'intelligenza artificiale, un campo in cui è fondamentale che i sistemi imparino e prendano decisioni molto velocemente. Come funziona, lo ha spiegato ad askanews ...

Viaggi nel tempo : realizzato il primo con un computer Quantistico : Viaggio nel tempo, scoperta straordinaria La scienza, la fisica e la matematica in particolare, con tutte le sue peculiarità, come le proprietà delle radici o le equazioni, hanno da sempre indagato ...

Un computer Quantistico per tornare indietro nel tempo : Viaggiare nel tempo, una delle più grandi fantasie del genere umano, è possibile? La risposta è si, ma la probabilità che possa accadere è così bassa da essere praticamente nulla. Comunque, la probabilità concreta esiste come hanno dimostrato i ricercatori provenienti dalla Russia e dagli Stati Uniti. Gli scienziati si (Continua a leggere)L'articolo Un computer quantistico per tornare indietro nel tempo è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Siamo tornati indietro nel tempo - in un computer Quantistico - : Un gruppo di ricerca è riuscito a riportare indietro nel tempo, di qualche frazione di secondo, i qubit, le unità di informazione del computer quantistico

Siamo tornati indietro nel tempo (in un computer Quantistico) : (foto: Colin Anderson Productions pty ltd via Getty Images) Ritornare nel passato, rimettendo indietro le lancette dell’orologio. A oggi i viaggi nel tempo, tanto raccontati dalla letteratura e dal cinema, sono fantascienza. Ma non è così nel mondo quantistico: oggi un gruppo di scienziati dell’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Mipt) è riuscito a riportare indietro nel tempo, di una frazione di secondo, lo stato di un ...

Mosca : computer Quantistico riesce ad invertire la direzione del tempo : E' una notizia che farà sicuramente parlare molto di sé, quella data dalla rivista Scientific Reports, che ha annunciato come alcuni scienziati del Moscow Institute of Physics siano riusciti ad invertire il corso del tempo. Il tutto è avvenuto in maniera virtuale spiega la rivista, grazie all'ausilio di un computer quantistico. A partecipare all'esperimento anche scienziati svizzeri e statunitensi. Si tratta di un vero e proprio balzo in avanti ...

Frigoriferi in miniatura per i futuri computer Quantistici : I futuri computer quantistici si basano sulle leggi che governano il mondo dell'infinitamente piccolo. Una delle stranezze della fisica quantistica, spiega una delle autrici dello studio, Paola ...

Invertito il corso del tempo con un computer Quantistico : "Ribaltare la freccia del tempo" è possibile. Ma solamente "usando un computer quantistico". È il contenuto di uno studio pubblicato su Scientific Reports, che spiega come superare il secondo principio della termodinamica, quello cioè che stabilisce l'irreversibilità dei moti.Il superamento di questa legge, però, è solamente virtuale e riguarda il mondo della meccanica quantistica: i ricercatori dell'Istituto di fisica di Moscs, dell'Argonne ...

Scienziati riescono a invertire il corso del tempo. Su un computer Quantistico : Ma sapere che nulla è impossibile, nel mondo che sembra magico della meccanica quantistica, già aiuta a sentirsi più giovani.

Scienziati “invertono” la direzione del tempo usando un computer Quantistico : Un team composto da ricercatori del Moscow Institute of Physics and Technology, da colleghi di Stati Uniti e Svizzera sono riusciti a “fare tornare indietro nel tempo” (una frazione di secondo) uno stato di un computer quantistico, ed hanno anche calcolato la probabilità che un elettrone nello spazio interstellare possa spontaneamente viaggiare indietro nel tempo, nel suo passato recente. Lo studio è stato pubblicato su ...

Un computer Quantistico ha invertito la direzione del tempo : I ricercatori del Moscow Institute of Physics, coadiuvati da colleghi svizzeri e statunitensi, hanno annunciato di essere riusciti a invertire la direzione del tempo con un computer quantistico. Il rivoluzionario esperimento, spiega l'Independent, sembra contraddire le leggi cardine della fisica e potrebbe alterare la nostra percezione dei processi che guidano l'universo. La testata paragona l'esperimento al "rimettere nella posizione iniziale ...

Corsa ai computer Quantistici - l'Europa diventa modello : Paesi come Canada e Giappone guardano con interesse al nostro Continente dove esiste un programma da un miliardo di euro