Lazio | le ultime | rientrano i nazionali | fiducia sul rientro di Leiva e Radu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Finalmente laè al completo e il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha ritrovato tutti i giocatori impegnati nellesettimane con le rispettive. Nella doppia seduta andata in scena quest’oggi nel centro sportivo di Formello, si sono uniti al gruppo sia Immobile che Milinkovic-Savic, gli altri compagni (Bastos, Badelj, Marusic) si erano aggregati già da ieri.La squadra capitolina può iniziare a preparare la sfida Champions contro l’Inter, in scena domenica sera alle 20.30 a San Siro alla ripresa del campionato dopo la sosta. L’allenatore piacentino cerca di gestire le forze per un match così importante poiché siachenon sono al meglio della condizione, anche se non dovrebbero essere in dubbio contro i nerazzurri. Il difensore oggi non si è allenato a causa di una distorsione alla caviglia, mentre il centrocampista è alle ...

